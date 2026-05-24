IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Aluno denuncia colega por tocar suas partes íntimas em banheiro de academia na Barra

Caso foi parar na polícia, que investiga episódio

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08:21

Unidade na Barra foi cenário do episódio Crédito: Divulgação

Um aluno de uma academia em Salvador denunciou um colega por importunação sexual após ter as partes íntimas tocadas sem consentimento. Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu na sexta-feira (22), no bairro da Barra.

De acordo com o relato da vítima à polícia, a situação aconteceu dentro do banheiro da academia. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a vítima e o suspeito para a 14 Delegacia (Barra), onde ambos prestaram depoimento.

Ninguém foi preso no momento da ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil como importunação sexual.

Em nota, a academia Selfit informou que o suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e liberado em seguida pelas autoridades. A empresa também afirmou que encerrou o vínculo do aluno com a rede.

“A Rede Selfit informa que a pessoa envolvida no caso de importunação sexual, ocorrido na unidade Barra Hall, em Salvador (BA), foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, liberado pelas autoridades. O vínculo dele com a academia foi encerrado com a rede.

A Selfit reforça que repudia e combate qualquer tipo de violência. A rede afirma que segue à disposição das autoridades para colaborar com quaisquer os esclarecimentos necessários”.