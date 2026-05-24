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Aluno denuncia colega por tocar suas partes íntimas em banheiro de academia na Barra

Caso foi parar na polícia, que investiga episódio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08:21

Unidade na Barra foi cenário do episódio
Unidade na Barra foi cenário do episódio Crédito: Divulgação

Um aluno de uma academia em Salvador denunciou um colega por importunação sexual após ter as partes íntimas tocadas sem consentimento. Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu na sexta-feira (22), no bairro da Barra.

De acordo com o relato da vítima à polícia, a situação aconteceu dentro do banheiro da academia. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a vítima e o suspeito para a 14 Delegacia (Barra), onde ambos prestaram depoimento.

Ninguém foi preso no momento da ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil como importunação sexual.

Em nota, a academia Selfit informou que o suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e liberado em seguida pelas autoridades. A empresa também afirmou que encerrou o vínculo do aluno com a rede.

“A Rede Selfit informa que a pessoa envolvida no caso de importunação sexual, ocorrido na unidade Barra Hall, em Salvador (BA), foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, liberado pelas autoridades. O vínculo dele com a academia foi encerrado com a rede.

 A Selfit reforça que repudia e combate qualquer tipo de violência. A rede afirma que segue à disposição das autoridades para colaborar com quaisquer os esclarecimentos necessários”.

A legislação define que importunação sexual é qualquer ato sexual praticado contra alguém sem o seu consentimento, e a pena varia de 1 a 5 anos de reclusão.

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