INVASÃO DE COMPUTADORES

Alunos da UCSal relatam ataque hacker e suspensão de aulas em Salvador

Estudantes do curso de Engenharia de Software foram impactados com cancelamento de aulas

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:06

Ucsal Crédito: Divulgação

Alunos do curso de Engenharia de Software da Universidade Católica do Salvador (UCSal) ficaram sem aulas na última segunda-feira (14) por causa de um suposto ataque hacker. A informação foi confirmada por estudantes da instituição.

De acordo com uma aluna, que preferiu não se identificar, os estudantes foram informados durante a manhã de segunda-feira que não haveria aula à noite por causa de problemas técnicos nos laboratórios.

Alunos que usavam os laboratórios conseguiram registrar a seguinte mensagem nos monitores: "Sua rede foi invadida pelo Wallstreet Ransomware. Além de bloquear seus computadores e servidores, extraímos completamente seus bancos de dados SQL", diz um trecho do comunicado.

"O banco de dados completo de seus alunos e professores será publicado juntamente com outras informações importantes se você não fizer um acordo conosco", diz outro trecho.

Mensagem encontrada em computadores dos labora´torio Crédito: Reprodução

Segundo mensagens enviadas por um coordenador para um dos líderes do diretório acadêmico, as aulas noturnas desta terça-feira (15) poderiam ser ministradas de forma remota. Cada professor deveria decidir sobre suas respectivas turmas.

Nas mensagens, o coordenador apresentou três alternativas para os professores: realização de aula remota; aula presencial sem uso dos computadores; ou cancelamento da aula com posterior reposição.

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"Que eu saiba, nenhum sistema foi acessado ou dado comprometido. Apenas as máquinas dos laboratórios foram infectadas, então os dados que foram acessados são os das máquinas dos LAMIs", diz trecho da mensagem do coordenador.

O Wallstreet Ransomware é um grupo de cibercrime e extorsão de dados que surgiu em meados de 2026. O grupo costuma invadir redes corporativas explorando credenciais comprometidas e serviços de acesso remoto, como VPNs e RDP.