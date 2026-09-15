Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alunos da UCSal relatam ataque hacker e suspensão de aulas em Salvador

Estudantes do curso de Engenharia de Software foram impactados com cancelamento de aulas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:06

Ucsal
Ucsal Crédito: Divulgação

Alunos do curso de Engenharia de Software da Universidade Católica do Salvador (UCSal) ficaram sem aulas na última segunda-feira (14) por causa de um suposto ataque hacker. A informação foi confirmada por estudantes da instituição.

De acordo com uma aluna, que preferiu não se identificar, os estudantes foram informados durante a manhã de segunda-feira que não haveria aula à noite por causa de problemas técnicos nos laboratórios.

Alunos que usavam os laboratórios conseguiram registrar a seguinte mensagem nos monitores: "Sua rede foi invadida pelo Wallstreet Ransomware. Além de bloquear seus computadores e servidores, extraímos completamente seus bancos de dados SQL", diz um trecho do comunicado.

"O banco de dados completo de seus alunos e professores será publicado juntamente com outras informações importantes se você não fizer um acordo conosco", diz outro trecho.

Mensagem encontrada em computadores dos labora´torio
Mensagem encontrada em computadores dos labora´torio Crédito: Reprodução

Segundo mensagens enviadas por um coordenador para um dos líderes do diretório acadêmico, as aulas noturnas desta terça-feira (15) poderiam ser ministradas de forma remota. Cada professor deveria decidir sobre suas respectivas turmas.

Nas mensagens, o coordenador apresentou três alternativas para os professores: realização de aula remota; aula presencial sem uso dos computadores; ou cancelamento da aula com posterior reposição.

Conheça faculdades de Medicina de Salvador e saiba o valor da mensalidade

Faculdade de Medicina Zarns: a mensalidade em 2025 é de R$ 13.831,31. por Divulgação
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - Mensalidade em 2025: R$ 7.660,00. por Gerson Rosário/Divulgação
Medicina na Unifacs: mensalidade custa R$ 12.914 em 2025 por Reprodução
Afya Salvador Unidompedro: em 2026, a mensalidade de Medicina será R$ 12.833,67 por Reprodução
A Uneb tem o curso de Medicina e é gratuito  por Marina Silva/CORREIO
Mais antiga do Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia (Ufba) é gratuita por Divulgação/FMB
1 de 6
Faculdade de Medicina Zarns: a mensalidade em 2025 é de R$ 13.831,31. por Divulgação

"Que eu saiba, nenhum sistema foi acessado ou dado comprometido. Apenas as máquinas dos laboratórios foram infectadas, então os dados que foram acessados são os das máquinas dos LAMIs", diz trecho da mensagem do coordenador.

Leia mais

Imagem - Área da antiga UCSal na Federação vai virar condomínio do Minha Casa, Minha Vida

Área da antiga UCSal na Federação vai virar condomínio do Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Saiba o que vai funcionar no antigo prédio da Ucsal na Federação, em Salvador

Saiba o que vai funcionar no antigo prédio da Ucsal na Federação, em Salvador

Imagem - Alunas da UCSal e Unime são acusadas de racismo após vídeo viralizar nas redes

Alunas da UCSal e Unime são acusadas de racismo após vídeo viralizar nas redes

O Wallstreet Ransomware é um grupo de cibercrime e extorsão de dados que surgiu em meados de 2026. O grupo costuma invadir redes corporativas explorando credenciais comprometidas e serviços de acesso remoto, como VPNs e RDP.

A UCSal, por meio da assessoria de comunicação, informou que, devido à instabilidade da rede, o campus ficou sem acesso à internet, o que também afetou as impressoras. "Por esse motivo, algumas aulas e provas precisaram ser remarcadas", afirmou.

Tags:

Ucsal

Mais recentes

Imagem - Salvador recebe encontro de mulheres 45+ sobre inteligência artificial e carreira

Salvador recebe encontro de mulheres 45+ sobre inteligência artificial e carreira
Imagem - Ouvidoria do TJBA atende população em fóruns de Salvador nesta quarta e quinta

Ouvidoria do TJBA atende população em fóruns de Salvador nesta quarta e quinta
Imagem - Idosa atropela pedestre, perde o controle do carro e cai em córrego de Salvador

Idosa atropela pedestre, perde o controle do carro e cai em córrego de Salvador