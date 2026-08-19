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Alvo de investigação do MP-BA, Zuuk Sushi se pronuncia sobre produtos vencidos e falta de cardápio

Segundo o restaurante, a fiscalização ocorreu há meses e a situação já foi regularizada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16:39

Zuuk Sushi
Zuuk Sushi Crédito: Reprodução

O restaurante japonês Zuuk Sushi emitiu uma nota, nesta quarta-feira (19), após ser alvo de uma investigação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que apura irregularidades no estabelecimento. Segundo o restaurante, a fiscalização ocorreu há meses e “os apontamentos feitos naquela ocasião foram prontamente atendidos e regularizados”.

“A título de esclarecimento, as ocorrências foram pontuais e incluíram bebidas energéticas recebidas a título de bonificação de um patrocinador, que não eram e não são comercializadas pelo restaurante e foram imediatamente descartadas, e a orientação para disponibilização de cardápios físicos, prontamente atendida — além dos tablets que já eram disponibilizados aos clientes para acesso ao menu”, diz um trecho da nota.

A apuração foi instaurada pela 4ª Promotoria de Justiça do Consumidor e envolve duas ocorrências registradas pelos fiscais: a falta de cardápio físico disponível aos clientes e a presença de produtos com prazo de validade vencido.

As situações foram formalizadas em autos de constatação e de infração emitidos pelo Procon. Segundo a portaria do MP-BA, a ausência do cardápio físico foi registrada no Auto de Constatação. Já a existência de produtos vencidos consta no Auto de Infração.

Com base nesses documentos, o Ministério Público decidiu instaurar um procedimento preparatório para inquérito civil, com o objetivo de apurar as circunstâncias e avaliar eventuais medidas contra a empresa.

Zuuk Sushi

Zuuk Sushi por Reprodução
Zuuk Sushi por Reprodução
Zuuk Sushi por Reprodução
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Zuuk Sushi por Reprodução
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Zuuk Sushi por Reprodução

A investigação ainda está em fase inicial. Neste momento, o MP-BA busca reunir informações sobre as irregularidades apontadas durante a fiscalização para decidir quais providências serão adotadas. Entre as possibilidades está a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), por meio do qual o estabelecimento poderá assumir o compromisso de corrigir as falhas identificadas.

Caso entenda necessário, o Ministério Público também poderá ingressar com uma Ação Civil Pública. Apesar dos apontamentos feitos pelo Procon e da investigação aberta pelo Ministério Público, o Zuuk Sushi continua funcionando normalmente no Caminho das Árvores. A apuração segue em andamento.

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Nota na íntegra do Zuuk Sushi

“Há meses, o Zuuk Sushi foi objeto de fiscalização que deu origem às notícias recentemente divulgadas. Todos os apontamentos feitos naquela ocasião foram prontamente atendidos e regularizados.

A título de esclarecimento, as ocorrências foram pontuais e incluíram bebidas energéticas recebidas a título de bonificação de um patrocinador, que não eram e não são comercializadas pelo restaurante e foram imediatamente descartadas, e a orientação para disponibilização de cardápios físicos, prontamente atendida — além dos tablets que já eram disponibilizados aos clientes para acesso ao menu.

Desde então, o restaurante segue em regular funcionamento, cumprindo estritamente todas as exigências legais e sanitárias aplicáveis.

O Zuuk Sushi reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e o cuidado que sempre pautaram sua relação com os clientes.”

Tags:

Salvador Mpba Zuuk Sushi

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