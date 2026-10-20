FESTEJOS

Ambulantes têm até esta quarta (21) para se inscrever e trabalhar nas festas populares de Salvador

Mais de 34 mil inscrições já foram realizadas para a Festival Virada, a Lavagem do Bonfim, a Festa de Iemanjá e o Carnaval

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 22:06

Cadastro para ambulantes em festas populares de Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS

Os vendedores ambulantes interessados em trabalhar nas festas populares de Salvador têm até as 23h59 desta quarta-feira (21) para realizar a inscrição pelo site. O cadastramento contempla eventos como o Festival Virada, a Lavagem do Bonfim, a Festa de Iemanjá e o Carnaval. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), cerca de 34 mil inscrições foram concluídas até a última sexta-feira (16), sendo o Carnaval o evento mais procurado, com 8.165 cadastros.

Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Trabalhadores com certificados de cursos de capacitação relacionados à atividade terão pontuação extra na seleção. Quem tiver dificuldades para realizar o procedimento online pode buscar atendimento presencial nas unidades das Prefeituras-Bairro ou no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O cadastro não garante autorização para trabalhar nos eventos. Os candidatos passarão por uma etapa de habilitação entre 22 de outubro e 2 de novembro. A lista provisória de selecionados será divulgada em 5 de novembro, enquanto a relação definitiva, incluindo o cadastro reserva, está prevista para 1º de dezembro.

As Prefeituras-Bairro funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, enquanto que o Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, atende no mesmo horário, por ordem de chegada e sem necessidade de agendamento.