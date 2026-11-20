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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 21:17
A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) anunciou, nesta quinta-feira (19), o escritor Edison Carneiro como homenageado de sua 11ª edição, que será realizada de 11 a 15 de agosto de 2027, no Centro Histórico de Salvador.
Escritor, jornalista, poeta, etnólogo e folclorista, Edison Carneiro (1912–1972) dedicou sua vida ao estudo das religiões de matrizes africanas, da capoeira, do samba, dos quilombos e de outras manifestações da cultura popular. Sua produção intelectual contribuiu para ampliar o reconhecimento de tradições e conhecimentos historicamente marginalizados, em uma sociedade marcada pelo racismo e pela perseguição às práticas culturais e religiosas de origens africanas.
Nascido em Salvador, Carneiro também teve uma relação de amizade e interlocução intelectual com Jorge Amado. Os dois participaram da Academia dos Rebeldes, grupo que movimentou a vida literária baiana bem no início da década de 1930. Enquanto Jorge Amado construiu, pela ficção, um universo de personagens e histórias que projetaram a Bahia para o mundo, Edison Carneiro investigou as práticas, as tradições e as experiências sociais que constituem parte fundamental da identidade cultural brasileira.
Edison Carneiro será homenageado na Flipelô
Entre suas principais obras estão "Religiões Negras" (1936), "Negros Bantos" (1937), "O Quilombo dos Palmares" (1947) e "Candomblés da Bahia" (1948). Seus estudos ajudaram a documentar e a valorizar as religiões afro-brasileiras e as manifestações populares, contribuindo para o debate sobre a presença negra na formação histórica e cultural do país.
“Edison Carneiro foi um intelectual que dedicou sua vida a estudar e valorizar as culturas afro-brasileiras, enfrentando o preconceito e a desvalorização de conhecimentos fundamentais para a nossa formação. Anunciar seu nome no contexto do Novembro Negro é também reafirmar a importância de reconhecer e dar visibilidade a intelectuais negros que contribuíram para compreender a Bahia e o Brasil. Sua relação com Jorge Amado torna essa homenagem ainda mais especial para nós”, afirma Angela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado.
Realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, a Flipelô chega à sua 11ª edição reafirmando o compromisso de democratizar o acesso à literatura e à cultura. De 11 a 15 de agosto de 2027, o Centro Histórico de Salvador receberá uma programação inteiramente gratuita, reunindo escritores, leitores, artistas e diferentes expressões culturais em torno dos livros, das ideias e da diversidade.