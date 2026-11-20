LITERATURA

Amigo de Jorge Amado e estudioso da cultura afro-brasileira, Edison Carneiro será homenageado na Flipelô 2027

11ª edição do festival será realizada de 11 a 15 de agosto, com programação 100% gratuita

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 21:17

Edison Carneiro Crédito: Divulgação

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) anunciou, nesta quinta-feira (19), o escritor Edison Carneiro como homenageado de sua 11ª edição, que será realizada de 11 a 15 de agosto de 2027, no Centro Histórico de Salvador.

Escritor, jornalista, poeta, etnólogo e folclorista, Edison Carneiro (1912–1972) dedicou sua vida ao estudo das religiões de matrizes africanas, da capoeira, do samba, dos quilombos e de outras manifestações da cultura popular. Sua produção intelectual contribuiu para ampliar o reconhecimento de tradições e conhecimentos historicamente marginalizados, em uma sociedade marcada pelo racismo e pela perseguição às práticas culturais e religiosas de origens africanas.

Nascido em Salvador, Carneiro também teve uma relação de amizade e interlocução intelectual com Jorge Amado. Os dois participaram da Academia dos Rebeldes, grupo que movimentou a vida literária baiana bem no início da década de 1930. Enquanto Jorge Amado construiu, pela ficção, um universo de personagens e histórias que projetaram a Bahia para o mundo, Edison Carneiro investigou as práticas, as tradições e as experiências sociais que constituem parte fundamental da identidade cultural brasileira.

Edison Carneiro será homenageado na Flipelô 1 de 3

Entre suas principais obras estão "Religiões Negras" (1936), "Negros Bantos" (1937), "O Quilombo dos Palmares" (1947) e "Candomblés da Bahia" (1948). Seus estudos ajudaram a documentar e a valorizar as religiões afro-brasileiras e as manifestações populares, contribuindo para o debate sobre a presença negra na formação histórica e cultural do país.

“Edison Carneiro foi um intelectual que dedicou sua vida a estudar e valorizar as culturas afro-brasileiras, enfrentando o preconceito e a desvalorização de conhecimentos fundamentais para a nossa formação. Anunciar seu nome no contexto do Novembro Negro é também reafirmar a importância de reconhecer e dar visibilidade a intelectuais negros que contribuíram para compreender a Bahia e o Brasil. Sua relação com Jorge Amado torna essa homenagem ainda mais especial para nós”, afirma Angela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado.