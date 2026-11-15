LUTO

Amigos lamentam morte de Aroldo Macêdo: ‘Incendiou a avenida’

Músico faleceu aos 68 anos após diagnóstico de doença rara

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 12:08

Aroldo Macêdo Crédito: Divulgacao

Amigos e admiradores usaram as redes sociais para prestar homenagens a Aroldo Macedo, que morreu aos 68 anos. O músico deixa um legado importante para a cultura baiana.

O maestro Fred Dantas fez um post nas redes sociais lamentando a morte. “Descanse em paz, meu irmão”, escreveu com uma foto do multi-instrumentista.

Morre aos 68 anos Aroldo Macêdo 1 de 10

Luciano Calazans também deixou um recado à família. “Descanse em paz, Aroldinho. Figura de luz e de som, que fará falta por aqui! Meus sentimentos à toda família”, escreveu.

A deputada Olívia Santana também deixou uma mensagem sobre o legado do músico. “Nosso Aroldo Macedo fez sua passagem. Um dos mais gentis e afetuosos, entre os Irmãos Macedo. Lamento profundamente essa perda para o Carnaval da Bahia. Aroldo e sua guitarra, ao lado de Armandinho @armandinhomacedo , Betinho e André Macedo, formava o quarteto que sempre incendiou a avenida, diferentes gerações de seguidores do trio elétrico!”, escreveu.

O Esporte Clube Bahia divulgou nota lamentando a perda. "Filho de Osmar, um dos criadores do trio elétrico, Aroldo era irmão dos músicos tricolores Armandinho, André e Betinho Macêdo e teve papel importante na história da cultura do nosso Estado". diz a mensagem.