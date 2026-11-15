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Amigos lamentam morte de Aroldo Macêdo: ‘Incendiou a avenida’

Músico faleceu aos 68 anos após diagnóstico de doença rara

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 12:08

Aroldo Macêdo
Aroldo Macêdo Crédito: Divulgacao

Amigos e admiradores usaram as redes sociais para prestar homenagens a Aroldo Macedo, que morreu aos 68 anos. O músico deixa um legado importante para a cultura baiana.

O maestro Fred Dantas fez um post nas redes sociais lamentando a morte. “Descanse em paz, meu irmão”, escreveu com uma foto do multi-instrumentista.

Morre aos 68 anos Aroldo Macêdo

Aroldo Macedo era filho de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico, e cresceu em uma família marcada pela música baiana por Reprodução
Ao lado dos irmãos Armandinho, Betinho e André, Aroldo deu continuidade ao legado musical iniciado pelo pai por Reprodução
Multi-instrumentista, Aroldo começou a estudar piano aos nove anos e, aos 12, passou a tocar bateria por Reprodução
O músico integrou o grupo Armandinho, Dodô & Osmar, que marcou a história do Carnaval de Salvador por Divulgação
Aroldo Macedo foi um dos nomes ligados à difusão e ao desenvolvimento da guitarra baiana por Divulgação
O músico transitava por diferentes gêneros, como choro, bossa nova, frevo e rock por Divulgação
Aroldo foi diagnosticado em 2025 com paralisia supranuclear progressiva, doença neurodegenerativa rara e sem cura por Divulgação
Aroldo Macedo morreu aos 68 anos neste domingo (15) por Divulgação
A a notícia foi anunciada pelo irmão André Macedo nas redes sociais por Reprodução
Aroldo Macêdo sofria com doença degenerativa por Divulgação
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Aroldo Macedo era filho de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico, e cresceu em uma família marcada pela música baiana por Reprodução

Luciano Calazans também deixou um recado à família. “Descanse em paz, Aroldinho. Figura de luz e de som, que fará falta por aqui! Meus sentimentos à toda família”, escreveu.

A deputada Olívia Santana também deixou uma mensagem sobre o legado do músico. “Nosso Aroldo Macedo fez sua passagem. Um dos mais gentis e afetuosos, entre os Irmãos Macedo. Lamento profundamente essa perda para o Carnaval da Bahia. Aroldo e sua guitarra, ao lado de Armandinho @armandinhomacedo , Betinho e André Macedo, formava o quarteto que sempre incendiou a avenida, diferentes gerações de seguidores do trio elétrico!”, escreveu.

O Esporte Clube Bahia divulgou nota lamentando a perda. "Filho de Osmar, um dos criadores do trio elétrico, Aroldo era irmão dos músicos tricolores Armandinho, André e Betinho Macêdo e teve papel importante na história da cultura do nosso Estado". diz a mensagem. 

A prefeitura de Salvador também divulgou uma nota sobre a perda. "Lamentamos profundamente a morte de Aroldo Macêdo, artista de grande importância para a música da nossa cidade. Sua contribuição para a história do trio elétrico e para a evolução da guitarra baiana ajudou a construir a identidade do Carnaval de Salvador e seguirá viva na memória do nosso povo. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. Que Deus conforte o coração de todos!", diz a mensagem. 

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