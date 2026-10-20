CONFIRA

Anestesiologistas terão oficina gratuita sobre inteligência artificial em Salvador

Evento da Coopanest-BA acontece nesta quarta-feira (21), com exercícios de automação e uso da tecnologia na rotina médica; participação é exclusiva para cooperados

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:28

Evento é exclusivo para cooperados do Coopanest-BA Crédito: Divulgação

Da avaliação pré-anestésica à criação de um agente de inteligência artificial, médicos anestesiologistas terão a oportunidade de experimentar ferramentas digitais em um workshop nesta quarta-feira (21), em Salvador. Promovida pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia (Coopanest-BA), a atividade será realizada das 8h às 17h, na Faculdade Afya, no Caminho das Árvores.

A participação é gratuita e exclusiva para médicos cooperados, com inscrição prévia e vagas limitadas. O encontro terá demonstrações ao vivo e exercícios para explorar aplicações da IA na prática profissional, na pesquisa e na organização do trabalho.

A programação inclui o uso da tecnologia como apoio à decisão clínica, na jornada perioperatória e na atualização científica. Também estão previstas atividades sobre criação de apresentações e ferramentas voltadas à gestão financeira pessoal e profissional.

Uso crítico e segurança nas decisões

Antes das atividades aplicadas, o workshop terá uma introdução aos conceitos de inteligência artificial para nivelar o conhecimento dos participantes. A proposta é permitir que os médicos reconheçam possibilidades de uso das ferramentas e compreendam como incorporá-las à rotina.

Segundo o presidente da Coopanest-BA, Hugo Dantas, essa aproximação deve preservar a responsabilidade dos profissionais nas decisões clínicas.

“A inteligência artificial já faz parte das transformações que estão acontecendo na medicina, e é importante que os anestesiologistas conheçam essas ferramentas e aprendam a utilizá-las de maneira crítica, responsável e estratégica”, afirma.

Uma das atividades será a construção prática de um agente de IA, para apresentar aos participantes possibilidades de automação no trabalho.

O evento conta com chancela da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) e do Instituto SBA de Simulação e Certificação (NIE). Os participantes receberão certificado institucional, com 500 pontos no programa SBA+.

Serviço

Evento: Workshop de IA e Automações aplicado à Anestesiologia

Data: 21 de outubro de 2026, quarta-feira

Horário: Das 8h às 17h

Local: Faculdade Afya, Caminho das Árvores, Salvador