DENÚNCIA

Animais encontrados no Espaço Jequitaia estavam em condições inadequadas, apontam relatórios

Informação foi confirmada pela promotora de Justiça Cristina Seixas



Millena Marques

Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:34

Animais foram encontrados em antigo abrigo da Calçada Crédito: Thuane Maria/GOVBA

Os animais encontrados no Espaço Jequitaia, no bairro da Calçada, em Salvador, estavam em condições inadequadas, segundo relatórios encaminhados pela Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. A informação foi confirmada pela promotora de Justiça Cristina Seixas, que acompanha o caso.

De acordo com a promotora, o Estado foi notificado sobre o caso após a Brigada K9 apresentar denúncias ao Ministério Público da Bahia (MP-BA). Os relatórios dos órgãos estaduais apontam que 17 cães foram localizados em ambientes sujos, sem baias individuais e em condições degradadas. “Uma veterinária avaliou o estado de saúde dos animais. A avaliação clínica realizada no momento do resgate apontou diversos problemas de saúde”, afirmou a promotora.

A documentação indica que seis cães foram classificados em risco verde, nove em risco amarelo e dois em risco vermelho — Black, que posteriormente foi submetido à eutanásia, e Princesa. Os animais apresentavam infestação por pulgas, parasitismo gastrointestinal, lesões por atrito, alterações locomotoras e oftalmológicas, além de desidratação.

Ainda segundo os relatórios, os cães foram transportados em caixas apropriadas até o canil instalado no antigo Estaleiro Corema, na Ribeira. A promotora afirma que, após a transferência, os 16 animais restantes estão clinicamente estáveis e seguem recebendo acompanhamento clínico e nutricional.

“É evidente a melhora a partir dos cuidados recebidos nesse novo espaço. Temos dois relatórios médicos, de 24 e 31 de agosto, demonstrando a evolução positiva desses animais”, disse.

No documento da ata da audiência realizada em 27 de agosto, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) afirmou que a Brigada K9 foi notificada ainda em 2025 para deixar a área que seria utilizada pelas obras da Ponte Salvador-Itaparica, mas não teria desocupado o local voluntariamente.

Segundo os órgãos estaduais, foram encontrados apenas 17 cães durante a operação realizada em 24 de julho. Inicialmente, o responsável pelos animais, Emerson França, afirmou que 20 cães haviam sido transferidos. Posteriormente, passou a sustentar que o total era de 25 animais, segundo a promotora Cristina Seixas.

O Estado sustenta que os cães estão recebendo acompanhamento veterinário, alimentação e cuidados adequados no Corema e que já tentou devolvê-los ao responsável pela Brigada K9.

Caso seja comprovado que os animais eram mantidos em condições inadequadas no Espaço Jequitaia, França, que se apresenta como guardião dos cães, poderá responder por maus-tratos. No Brasil, a prática é considerada crime pelo artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com pena de detenção de três meses a um ano e multa.

Comandante da Brigada K9 denuncia desaparecimento de cães após retirada pelo Governo da Bahia 1 de 10

Entenda o caso

O comandante Emerson França, responsável pela instituição de cães de trabalho e resgate voluntário Brigada K9, em Salvador, afirma estar há 40 dias sem acesso aos animais retirados da antiga sede da entidade, no Espaço Jequitaia, no bairro da Calçada. Os cães foram removidos durante a desocupação da área pelo Governo da Bahia, em julho, para a implantação do canteiro de obras da Ponte Salvador-Itaparica. O caso ganhou repercussão após uma publicação da atriz Paula Burlamaqui questionando o paradeiro dos animais.

França afirma que, dos 25 cães que estavam no abrigo, oito desapareceram durante a mudança. Além disso, um animal morreu, e ele diz ter sido impedido de acessar o novo espaço para onde os cães foram levados, no antigo Estaleiro Corema, na Ribeira.

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“Tenho fotos minhas no local acompanhando a obra. Quem pediu para fazer os canis de maneira adequada fui eu. Acompanhei a obra por dois meses, fazendo críticas construtivas para ajudar, porque o mestre de obras me disse que nunca tinha feito um canil e não sabia. Da Brigada foram levados 25 cães, não sei o que fizeram com os oito. Também não sei como furaram o olho do cachorro Black. Depois soubemos que mandaram eutanasiar o animal. A gente não quer briga nem confusão, só quer ocupar o espaço onde estão os animais e continuar o trabalho da instituição”, declarou.

A Brigada K9 ocupa há cerca de 15 anos uma área do Espaço Jequitaia, ao lado do condomínio náutico da Calçada. Segundo a instituição, o terreno pertence ao Estado e estava abandonado havia mais de 25 anos quando a Brigada foi convidada pelo condomínio a ocupar parte do espaço para auxiliar na segurança do local.

A entidade afirma que, após a decisão pela desocupação, foram realizadas reuniões com órgãos estaduais e houve a promessa de uma nova área equipada para abrigar os cães e os equipamentos utilizados nas atividades de resgate.

O Governo da Bahia, no entanto, apresenta uma versão diferente sobre as condições encontradas no local. Em nota, a Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste (Seponte), órgão responsável por coordenar e fiscalizar a implantação da Ponte Salvador-Itaparica, informou que a área vinha sendo ocupada irregularmente e que, após o fim das tentativas de desocupação consensual, a retomada administrativa foi realizada em 24 de julho.

Como tudo começou?

Nas tratativas para a transferência dos animais, a área do antigo Estaleiro Corema, na Ribeira, foi indicada como espaço definitivo para os cães, segundo a Brigada K9. A instituição afirma que solicitou à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) a construção de 30 canis e a reforma de uma edificação para abrigar a equipe.

De acordo com a Brigada, após seis meses de espera, apenas 16 das 30 unidades prometidas foram construídas. A instituição também questiona as dimensões e a estrutura dos canis, apontando falta de ventilação e espaço reduzido para os animais.