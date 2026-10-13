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Aniversário do Palacete Tirachapéu terá jantar comandado por Claude Troisgros e mais quatro chefs

Evento acontece nesta quarta-feira (14), em Salvador, com menu harmonizado de cinco etapas por R$ 420 por pessoa

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:00

Palacete Tirachapéu celebra dois anos com jantar a dez mãos e participação de Claude Troisgros
Palacete Tirachapéu celebra dois anos com jantar a dez mãos e participação de Claude Troisgros Crédito: Betto Jr./Divulgação

O Palacete Tirachapéu celebra dois anos de funcionamento nesta quarta-feira (14), com um jantar a dez mãos em Salvador. A experiência reúne Claude Troisgros e os chefs Preta, Zezito Ornelas, André Freitas e Jamille Pires, responsáveis pela criação de um menu harmonizado de cinco etapas. O jantar custa R$ 420 por pessoa e será realizado no espaço localizado na Rua Chile, no Centro Histórico da capital baiana.

A celebração contará com a participação das casas Pala7, Preta e Casarìa, em uma proposta que combina diferentes referências gastronômicas. O cardápio foi elaborado especialmente para a ocasião e reúne ingredientes da culinária baiana e técnicas inspiradas na cozinha internacional.

Palacete Tirachapéu celebra dois anos com jantar a dez mãos e participação de Claude Troisgros

Chef André Freitas por Betto Jr./Divulgação
Chef Zezito Ornelas por Betto Jr./Divulgação
Chef Claude Troisgros por Betto Jr./Divulgação
Chef Jamille Pires por Betto Jr./Divulgação
Chef Preta por Divulgação
Palacete Tirachapéu celebra dois anos com jantar a dez mãos e participação de Claude Troisgros por Betto Jr./Divulgação
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Chef André Freitas por Betto Jr./Divulgação

O jantar começa com duas entradas: salada de feijões, preparada com fava, feijão-verde e andu, e vieira acompanhada de doce de leite, chuchu e copioba. Na sequência, serão servidos dois pratos principais: bisque trufado com cuscuz marroquino e camarão grelhado, seguido de arroz de hauçá.

A sobremesa encerra o menu com profiteroles, ganache de aipim, sorvete de coco e caramelo de rapadura. A combinação une a inspiração francesa a ingredientes e sabores tradicionais da culinária regional.

Serviço

O quê: Jantar a dez mãos em comemoração aos dois anos do Palacete Tirachapéu

Quando: 14 de outubro

Onde: Palacete Tirachapéu, Rua Chile, Centro Histórico de Salvador

Valor: R$ 420 por pessoa, com menu harmonizado de cinco etapas

Chefs participantes: Claude Troisgros, Preta, Zezito Ornelas, André Freitas e Jamille Pires

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