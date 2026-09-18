INAUGURAÇÃO

Antiga Insinuante no Shopping Barra dá lugar a nova loja com promoção especial

Primeiros 150 clientes terão direito a voucher especial

Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:36

Shopping Barra Crédito: Divulgação

O espaço onde funcionava a antiga Insinuante, no Shopping Barra, em Salvador, vai ganhar uma nova operação. A Vonný Cosméticos será inaugurada na próxima sexta-feira (25), a partir das 9h, no Piso L1 Sul do centro de compras.

A nova loja é voltada para produtos de beleza e reúne itens de cosméticos. Para a inauguração, a marca anunciou um voucher especial para os 150 primeiros clientes que chegarem ao local.

O que tem na Vonný Cosméticos? 1 de 8

A unidade fica na Avenida Centenário, 2992, Barra, Salvador, no Piso L1 Sul.

A Vonný também vai inaugurar uma nova unidade na Avenida Bonocô, em Salvador, no espaço onde funcionava a antiga Le Biscuit. A fachada do imóvel já passou pela mudança de identidade visual, mas ainda não há data de inauguração divulgada para a loja.

Serviço

Vonný Cosméticos – Shopping Barra

Data: sexta-feira (25)

Horário: a partir das 9h

Local: Piso L1 Sul

Endereço: Avenida Centenário, 2992, Barra, Salvador