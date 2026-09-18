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Antiga Insinuante no Shopping Barra dá lugar a nova loja com promoção especial

Primeiros 150 clientes terão direito a voucher especial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:36

Shopping Barra
Shopping Barra Crédito: Divulgação

O espaço onde funcionava a antiga Insinuante, no Shopping Barra, em Salvador, vai ganhar uma nova operação. A Vonný Cosméticos será inaugurada na próxima sexta-feira (25), a partir das 9h, no Piso L1 Sul do centro de compras.

A nova loja é voltada para produtos de beleza e reúne itens de cosméticos. Para a inauguração, a marca anunciou um voucher especial para os 150 primeiros clientes que chegarem ao local.

O que tem na Vonný Cosméticos?

Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
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Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação

A unidade fica na Avenida Centenário, 2992, Barra, Salvador, no Piso L1 Sul.

A Vonný também vai inaugurar uma nova unidade na Avenida Bonocô, em Salvador, no espaço onde funcionava a antiga Le Biscuit. A fachada do imóvel já passou pela mudança de identidade visual, mas ainda não há data de inauguração divulgada para a loja.

Serviço

Vonný Cosméticos – Shopping Barra

Data: sexta-feira (25)

Horário: a partir das 9h

Local: Piso L1 Sul

Endereço: Avenida Centenário, 2992, Barra, Salvador

Promoção: voucher especial para os 150 primeiros clientes

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