Antiga Insinuante no Shopping Barra dá lugar a nova loja com promoção especial

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Esther Morais
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:36
O espaço onde funcionava a antiga Insinuante, no Shopping Barra, em Salvador, vai ganhar uma nova operação. A Vonný Cosméticos será inaugurada na próxima sexta-feira (25), a partir das 9h, no Piso L1 Sul do centro de compras.
A nova loja é voltada para produtos de beleza e reúne itens de cosméticos. Para a inauguração, a marca anunciou um voucher especial para os 150 primeiros clientes que chegarem ao local.
O que tem na Vonný Cosméticos?
A unidade fica na Avenida Centenário, 2992, Barra, Salvador, no Piso L1 Sul.
A Vonný também vai inaugurar uma nova unidade na Avenida Bonocô, em Salvador, no espaço onde funcionava a antiga Le Biscuit. A fachada do imóvel já passou pela mudança de identidade visual, mas ainda não há data de inauguração divulgada para a loja.
Vonný Cosméticos – Shopping Barra
Data: sexta-feira (25)
Horário: a partir das 9h
Local: Piso L1 Sul
Endereço: Avenida Centenário, 2992, Barra, Salvador
Promoção: voucher especial para os 150 primeiros clientes