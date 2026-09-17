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Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual

Imóvel estava fechado há cerca de dois anos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:41

Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual
Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual Crédito: Google Maps

O imóvel onde funcionava a antiga Le Biscuit, na Avenida Bonocô, em Salvador, vai dar lugar a uma nova loja. O espaço será ocupado pela Vonný Cosméticos, empresa que comercializa produtos para unhas, cabelos, higiene, maquiagem e perfumaria. A mudança da fachada ocorreu na quarta-feira (16), mas ainda não há uma data divulgada para a inauguração.

A loja da Le Biscuit estava fechada há cerca de dois anos. O espaço funcionava desde 1999 e passou por uma reformulação em 2020, quando foi transformado em uma loja conceito. O fechamento ocorreu durante o processo de reestruturação da empresa.

Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja

Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual por Leitor CORREIO / Google Maps
Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual por Leitor CORREIO
Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual por Leitor CORREIO
Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual por Leitor CORREIO
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Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual por Leitor CORREIO / Google Maps

Vonný terá nova unidade no Shopping Barra

Antes da inauguração no Bonocô, a Vonný Cosméticos vai abrir uma nova unidade no Shopping Barra no próximo dia 25.

A loja ficará no Piso L1 Sul, com abertura a partir das 9h. Segundo a empresa, os 150 primeiros clientes da fila receberão um voucher especial.

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