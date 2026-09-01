PROJETO

Antiga rodoviária de Salvador pode virar Hospital de Regulação; entenda

Projeto protocolado na Câmara de Vereadores propõe uso do espaço para ampliação da capacidade de atendimento de saúde na capital baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:00

Antiga Rodoviária da Avenida ACM Crédito: Eduardo Bastos / CORREIO

Um projeto de indicação protocolado na Câmara de Vereadores de Salvador propõe a construção de um Hospital de Regulação na área da antiga rodoviária de Salvador. A proposta é do vereador Sandro Bahiense (PP).

No Projeto de Indicação nº 565/2026, o parlamentar argumenta que a utilização do espaço pode proporcionar uma ampliação da capacidade de atendimento de saúde na capital baiana, ao oferecer mais celeridade no encaminhamento dos pacientes que aguardam por regulação médica.

Sandro Bahiense também defendeu que o projeto seja incorporado às ações do Governo do Estado e ressaltou a necessidade de investimentos para enfrentar os desafios da saúde pública baiana.

“A saúde tem que mudar. Precisamos de ações concretas, estrutura e compromisso para cuidar das pessoas. É uma proposta que queremos ver sair do papel e se transformar em benefício para os baianos”, ressaltou.