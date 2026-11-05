NOVIDADE

Antigo Bombar dá lugar a nova pizzaria com música eletrônica no Rio Vermelho

Bruksa Pizza Club foi inaugurada na Rua Canavieiras, nº 24

Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 19:11

Bruksa Pizza Club Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecido como um dos bairros mais boêmios de Salvador, o Rio Vermelho ganhou mais um espaço para aproveitar a noite soteropolitana. Localizada na Rua Canavieiras, 24, no antigo endereço do famoso Bombar, a Bruska Pizza Club foi inaugurada no mês passado.

O espaço funciona de sexta-feira a domingo, das 20h às 2h. A casa aposta em uma proposta que combina gastronomia e música, com pizzas a partir de R$ 23,90 e entradas a partir de R$ 18,90. Além disso, conta com uma carta autoral de drinques, com preços a partir de R$ 20.

A programação também inclui apresentações de música eletrônica. Nesta sexta-feira (6), o DJ NOCAPZ vai misturar referências do house dos anos 1990 com percussão brasileira e outras influências. A entrada custa R$ 50.

O soft opening - fase de pré-inauguração - da Bruska ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro, com entrada gratuita.