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Antigo Bombar dá lugar a nova pizzaria com música eletrônica no Rio Vermelho

Bruksa Pizza Club foi inaugurada na Rua Canavieiras, nº 24

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 19:11

Bruksa Pizza Club
Bruksa Pizza Club Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecido como um dos bairros mais boêmios de Salvador, o Rio Vermelho ganhou mais um espaço para aproveitar a noite soteropolitana. Localizada na Rua Canavieiras, 24, no antigo endereço do famoso Bombar, a Bruska Pizza Club foi inaugurada no mês passado.

O espaço funciona de sexta-feira a domingo, das 20h às 2h. A casa aposta em uma proposta que combina gastronomia e música, com pizzas a partir de R$ 23,90 e entradas a partir de R$ 18,90. Além disso, conta com uma carta autoral de drinques, com preços a partir de R$ 20.

A programação também inclui apresentações de música eletrônica. Nesta sexta-feira (6), o DJ NOCAPZ vai misturar referências do house dos anos 1990 com percussão brasileira e outras influências. A entrada custa R$ 50.

O soft opening - fase de pré-inauguração - da Bruska ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro, com entrada gratuita.

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"A ideia da Bruska nasceu do que consideramos a junção perfeita: pizza saborosa, discotecagem pra todos os gostos, histórias se entrelaçando pelas mesas e preço justo", disse Rodrigo Bouzon, sócio-proprietário da Bruska.

Tags:

Salvador rio Vermelho

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