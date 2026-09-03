INAUGURADO

Antigo Bompreço perto da Fonte Nova vira McDonald’s e já está aberto

Nova unidade da rede está instalada na Avenida Joana Angélica, em Nazaré

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:46

McDonald's Crédito: Divulgação

O imóvel que antes abrigava uma unidade do Bompreço, nas proximidades da Arena Fonte Nova, em Salvador, passou a receber um restaurante do McDonald’s. A nova loja fica na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, e já está em funcionamento.

A abertura foi anunciada pela rede nesta terça-feira (1º). “O novo Méqui da Fonte Nova está aberto te esperando!”, informou a empresa nas redes sociais.

Os 10 sanduíches menos calóricos do McDonald's no Brasil em 2026 1 de 10

Além de ampliar as opções de alimentação no entorno da arena, a operação deve criar mais de 30 postos de trabalho.

A unidade integra o plano de expansão da marca em Salvador. “A marca confirma a chegada de mais uma unidade em Salvador, levando mais conveniência aos seus clientes da região e impulsionando o desenvolvimento local com a geração de mais de 30 vagas de empregos e qualificação profissional”.

A escolha do endereço coloca o restaurante em uma região movimentada por partidas do Bahia, eventos e grandes shows realizados na Arena Fonte Nova. O espaço já recebeu apresentações de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Gilberto Gil, Luan Santana e Guns N’ Roses e se prepara para show do Maroon 5.