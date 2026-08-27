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Antigo Centro de Convenções da Bahia é vendido por R$ 138 milhões em leilão

Imóvel em Jardim Armação, em Salvador, foi vendido à empresa Pilar Incorporação e Construção Imobiliária

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:36

O antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) desabou há quase dez anos
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

O antigo Centro de Convenções da Bahia, localizado em Salvador, foi vendido por R$ 138,487 milhões. A confirmação foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia na quarta-feira (26).

O imóvel, situado na Avenida Professor Manoel Ribeiro, no bairro de Jardim Armação, foi arrematado pela Pilar Incorporação e Construção Imobiliária Ltda em leilão promovido pelo Governo da Bahia. 

O ato foi assinado na última segunda-feira (24) pelo secretário da Administração, Rodrigo Pimentel de Souza Lima.

O antigo Centro de Convenções da Bahia foi interditado em 2015 por falta de manutenção e de equipamentos de segurança. Em 2016, parte da fachada desabou e o espaço permaneceu abandonado desde então. Em 2020, Salvador ganhou um novo Centro de Convenções, na Boca do Rio, administrado pela GL events.

Área do antigo Centro de Convenções da Bahia, que desabou há quase dez anos, segue abandonada

Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Centro de Convenções amarga abandono oito anos após desabamento parcial por Nara Gentil/CORREIO
Entrada do Centro do Convenções, atingida por desabamento por Foto: Marina Silva/CORREIO
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Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO

Tags:

Centro de Convenções

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