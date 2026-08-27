Antigo Centro de Convenções da Bahia é vendido por R$ 138 milhões em leilão

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Esther Morais
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:36
O antigo Centro de Convenções da Bahia, localizado em Salvador, foi vendido por R$ 138,487 milhões. A confirmação foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia na quarta-feira (26).
O imóvel, situado na Avenida Professor Manoel Ribeiro, no bairro de Jardim Armação, foi arrematado pela Pilar Incorporação e Construção Imobiliária Ltda em leilão promovido pelo Governo da Bahia.
O ato foi assinado na última segunda-feira (24) pelo secretário da Administração, Rodrigo Pimentel de Souza Lima.
O antigo Centro de Convenções da Bahia foi interditado em 2015 por falta de manutenção e de equipamentos de segurança. Em 2016, parte da fachada desabou e o espaço permaneceu abandonado desde então. Em 2020, Salvador ganhou um novo Centro de Convenções, na Boca do Rio, administrado pela GL events.
Área do antigo Centro de Convenções da Bahia, que desabou há quase dez anos, segue abandonada