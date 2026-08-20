Antigo Hotel Sol Bahia vai virar condomínio de luxo com 15 mil m² e três torres em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:32
O espaço onde funcionava o antigo Hotel Sol Bahia Atlântico, em Patamares, Salvador, será transformado em um condomínio de luxo. A informação foi confirmada durante um evento exclusivo da Moura Dubeux, proprietária do empreendimento, nesta quinta-feira (20).
De acordo com a companhia, o condomínio Mood Sol Bahia ocupará uma área de mais de 15 mil m² e será composto por três torres residenciais, com apartamentos de dois e três quartos, com áreas de 53 m² e 65 m², respectivamente.
Mood Sol Bahia
Além de uma ampla estrutura de lazer, a implantação do empreendimento em uma área elevada permitirá que os apartamentos tenham vista para o mar, um dos principais diferenciais do projeto.
“O Mood Sol Bahia será nosso quarto projeto da marca Mood em Salvador. Os três primeiros — Mood Costa Azul, Mood Colina A e Mood Club — foram grandes sucessos de vendas, com as unidades esgotadas em pouco tempo. Nossa expectativa é de uma procura ainda maior pelo novo empreendimento, especialmente pela combinação de vista para o mar e localização privilegiada”, ressalta Fernando Amorim, diretor de Incorporação BA/CE da Moura Dubeux Nordeste.
Mais de 600 corretores parceiros participaram do evento. Durante o encontro, que também celebrou os resultados alcançados pela companhia no segundo trimestre, foi apresentado ainda o primeiro empreendimento da marca Ún1ca em Salvador, que será implantado na Avenida Cardeal da Silva.
Com mais de 40 anos de atuação no segmento de edifícios de médio, alto padrão e luxo, o grupo Moura Dubeux, que integra o Novo Mercado da B3 (MDNE3) desde fevereiro de 2020, é líder em market share na Região Nordeste. Por meio das marcas Moura Dubeux, Mood e Ún1ca, o grupo também atua nos segmentos de residenciais, empreendimentos empresariais, flats, hotéis e resorts.