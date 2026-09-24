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Aos 67 anos, escritor baiano lança livro com 67 poemas em Salvador

Terceira obra solo de Birão Santana será apresentada neste sábado (26), em evento gratuito na Biblioteca Central do Estado da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:29

Poeta baiano Birão Santana
Poeta baiano Birão Santana Crédito: Reprodução

O poeta baiano Birão Santana encontrou na própria idade o número para seu novo livro. Aos 67 anos, ele lança Sessenta e sete poemas, alguns (quase) sonetos neste sábado (26), das 10h às 14h, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, em Salvador. A entrada é gratuita.

Terceira obra solo de Jubiraci de Araújo Santana, o livro reúne poemas sobre a cidade, a família, a natureza e a ancestralidade. Amor, viagens e passagem do tempo também aparecem nos textos, que partem de lembranças e cenas do cotidiano soteropolitano.

Birão já publicou outros dois livros individuais e participou de coletâneas. O novo título faz uma brincadeira com a forma tradicional do soneto, que aparece em parte dos 67 poemas.

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