Aos 67 anos, escritor baiano lança livro com 67 poemas em Salvador

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Carol Neves
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:29
O poeta baiano Birão Santana encontrou na própria idade o número para seu novo livro. Aos 67 anos, ele lança Sessenta e sete poemas, alguns (quase) sonetos neste sábado (26), das 10h às 14h, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, em Salvador. A entrada é gratuita.
Terceira obra solo de Jubiraci de Araújo Santana, o livro reúne poemas sobre a cidade, a família, a natureza e a ancestralidade. Amor, viagens e passagem do tempo também aparecem nos textos, que partem de lembranças e cenas do cotidiano soteropolitano.
Birão já publicou outros dois livros individuais e participou de coletâneas. O novo título faz uma brincadeira com a forma tradicional do soneto, que aparece em parte dos 67 poemas.