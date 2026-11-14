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Apenas nove trechos de praias estão próprios para banho em Salvador, aponta Inema

Relatório do órgão identificou condições inadequadas em 29 dos 38 pontos monitorados

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 16:20

Praia da Boa Viagem
Praia da Boa Viagem Crédito: Marina Silva/CORREIO*

Vinte e nove trechos de praia de Salvador estão impróprios para banho, de acordo com o boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) na última sexta-feira (13). O levantamento avaliou 38 pontos de coleta na capital baiana, dos quais apenas nove foram classificados como próprios para atividades de recreação de contato direto com a água.

O resultado indica que aproximadamente 76% dos locais monitorados apresentam condições inadequadas para banho de mar. Entre os pontos considerados impróprios estão trechos de praias conhecidas, como Porto da Barra, Farol da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Armação, Boca do Rio, Piatã e Itapuã.

Dez melhores praias nordestinas, segundo o TripAdvisor

Ilha dos Frades, Salvador (BA), ficou em 3º lugar no ranking geral da TripAdvisor por Tatiana Souza / Wikimedia Commons
Praia de Muro Alto, Ipojuca (PE), ficou em 4º lugar por Eduardo Marquetti / Wikimedia Commons
Baía do Sancho, Fernando de Noronha (PE), ficou em 6º lugar por Paulo gustavo Modesto / Pexels
Praia de Antunes, Maragogi (AL), ficou em 7º lugar por Nino Souza / Pexels
Praia do Espelho, Porto Seguro (BA), ficou em 8º lugar por Danilo Camba de Almeida / Wikimedia Commons
Lagoa do Paraíso, Jijoca de Jericoacoara (CE), ficou em 9º lugar por Jade Queiroz - MTUR / Wikimedia Commons
Praia da Pipa, Tibau do Sul (RN), ficou em 10º lugar por Isabel ph / Pexels
Parrachos de Rio do Fogo, Rio do Fogo (RN), ficou em 11º lugar por O desembargador / Wikimedia Commons
Praia de Ponta Verde, Maceió (AL), ficou em 12º lugar por Bruno Carvalho / Pexels
Praia Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália (BA), ficou em 13º lugar por HVL / Wikimedia Commons
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Ilha dos Frades, Salvador (BA), ficou em 3º lugar no ranking geral da TripAdvisor por Tatiana Souza / Wikimedia Commons

Também aparecem na lista São Tomé de Paripe, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Roma, Cantagalo, Marina Contorno, Santa Maria, Buracão, Patamares, Lagoa de Pituaçu, Placafor e Farol de Itapuã.

Já os nove pontos considerados próprios estão localizados nas praias de Tubarão, Boa Viagem, Ondina (dois pontos), Corsário, Lagoa de Abaeté, Stella Maris e Flamengo (dois pontos).

O Inema também destacou uma situação específica em São Tomé de Paripe, que está sob investigação ambiental devido à ocorrência de alterações nas características da água. O órgão recomenda evitar o acesso à praia e o contato com a água até a conclusão das avaliações.

Recomendações

O órgão orienta os banhistas a evitar o contato com a água do mar em locais onde sejam observadas manchas de coloração suspeita. Também desaconselha o banho de mar em períodos chuvosos, quando a água pode receber detritos carregados das ruas pelas galerias pluviais.

Outra recomendação é evitar o banho próximo a saídas de esgotos, desembocaduras de rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

A classificação segue os critérios estabelecidos pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que considera impróprias as águas que não atendem aos parâmetros de balneabilidade ou apresentam, na última amostragem, concentração superior a 2.000 Escherichia coli.

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