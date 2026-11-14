BALNEABILIDADE

Apenas nove trechos de praias estão próprios para banho em Salvador, aponta Inema

Relatório do órgão identificou condições inadequadas em 29 dos 38 pontos monitorados

Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 16:20

Praia da Boa Viagem Crédito: Marina Silva/CORREIO*

Vinte e nove trechos de praia de Salvador estão impróprios para banho, de acordo com o boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) na última sexta-feira (13). O levantamento avaliou 38 pontos de coleta na capital baiana, dos quais apenas nove foram classificados como próprios para atividades de recreação de contato direto com a água.

O resultado indica que aproximadamente 76% dos locais monitorados apresentam condições inadequadas para banho de mar. Entre os pontos considerados impróprios estão trechos de praias conhecidas, como Porto da Barra, Farol da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Armação, Boca do Rio, Piatã e Itapuã.

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Também aparecem na lista São Tomé de Paripe, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Roma, Cantagalo, Marina Contorno, Santa Maria, Buracão, Patamares, Lagoa de Pituaçu, Placafor e Farol de Itapuã.

Já os nove pontos considerados próprios estão localizados nas praias de Tubarão, Boa Viagem, Ondina (dois pontos), Corsário, Lagoa de Abaeté, Stella Maris e Flamengo (dois pontos).

O Inema também destacou uma situação específica em São Tomé de Paripe, que está sob investigação ambiental devido à ocorrência de alterações nas características da água. O órgão recomenda evitar o acesso à praia e o contato com a água até a conclusão das avaliações.

Recomendações

O órgão orienta os banhistas a evitar o contato com a água do mar em locais onde sejam observadas manchas de coloração suspeita. Também desaconselha o banho de mar em períodos chuvosos, quando a água pode receber detritos carregados das ruas pelas galerias pluviais.

Outra recomendação é evitar o banho próximo a saídas de esgotos, desembocaduras de rios urbanos, córregos e canais de drenagem.