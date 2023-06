Após 10 anos, acontece 2ª audiência de instrução por morte de jovem em Salvador

Dez anos após a morte do jovem Carlos Alberto Júnior no Nordeste de Amaralina, acontece a segunda audiência de instrução do caso. Ele foi morto por policiais militares em 2013. O processo está tramitando no 1º Juízo da 1ª Vara do Júri e a audiência será realizada no Fórum Criminal de Sussuarana, na próxima quarta-feira (14), às 10h30.



Os réus pelo homicídio de Carlos Alberto Júnior são os policiais Jefferson França, Diego Luiz Silva e Iapuran Cerqueira Junior. Eles foram denunciados pelo Ministério Público da Bahia (MP - BA) por homicídio duplamente qualificado, cometido por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima.