INVESTIGAÇÃO

Após agressão contra motorista de aplicativo, Coffeetown Salvador anuncia afastamento de manobrista

Cafeteria lamentou o episódio envolvendo uma motorista de aplicativo

Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 17:16

Ratos na Pista e o influenciador Victor Barreto denunciaram caso Crédito: Reprodução

A Coffeetown Salvador se manifestou sobre a agressão sofrida por uma motorista de aplicativo, de 37 anos, após uma discussão por uma vaga de estacionamento em frente ao estabelecimento, no Corredor da Vitória, em Salvador. O episódio aconteceu na sexta-feira (30) e envolveu um manobrista de uma empresa terceirizada responsável pelo serviço de estacionamento.

Em nota, a cafeteria lamentou o ocorrido e afirmou que não compactua com comportamentos contrários aos seus valores. “A Coffeetown preza pelo tratamento respeitoso e digno a todas as pessoas, sejam ou não clientes da casa, e não compactua com qualquer conduta contrária a esses valores”, declarou.

Ratos na Pista e o influenciador Victor Barreto denunciaram caso 1 de 4

A empresa informou que as proprietárias não estavam no local no momento da ocorrência, mas que a equipe prestou assistência à motorista assim que tomou conhecimento da situação. Segundo o comunicado, ela recebeu acolhimento dentro da loja, água e atendimento da supervisora da unidade. As autoridades policiais também foram acionadas.

Sobre o manobrista envolvido, a Coffeetown esclareceu que o serviço é realizado por uma empresa terceirizada e afirmou que cobrou providências da prestadora. “O funcionário envolvido foi afastado preventivamente, até a conclusão da apuração”, informou.

Ainda de acordo com a nota, o caso foi registrado na delegacia, e a cafeteria afirmou que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação. A empresa também manifestou disposição para dialogar com a motorista e os demais envolvidos.