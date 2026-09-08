STELLA MARIS

Após cirurgia e mais de 20 pontos, idoso atacado por pitbull na orla de Salvador precisará fazer enxerto de pele

Antônio Borges, de 79 anos, foi hospitalizado após sofrer mordida profunda no braço durante passeio na orla de Salvador

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:50

Antônio Borges foi atacado por cão Crédito: Reprodução

O idoso Antônio Borges, de 79 anos, precisará passar por um enxerto de pele após ser atacado por um pitbull na orla de Stella Maris, em Salvador, no domingo (6). Ele sofreu uma lesão profunda no braço, foi submetido a uma cirurgia e recebeu mais de 20 pontos.

Antônio continua internado no Hospital Aeroporto. A gravidade da mordida, que atingiu uma região próxima ao osso, tornou necessário o procedimento. O enxerto será realizado com pele disponibilizada pelo banco de pele da unidade hospitalar.

O ataque aconteceu enquanto o idoso caminhava pela orla com um cachorro de pequeno porte. De acordo com o relato do filho de Antônio à TV Bahia, o pitbull correu atrás de um ciclista e, após não conseguir alcançá-lo, avançou contra a vítima.

Com o impacto, o homem caiu e tentou se proteger com o braço. O animal, porém, mordeu a região e permaneceu preso à vítima. Antônio relatou que o pitbull teria escapado da coleira e estava sem focinheira.

Pessoas que estavam no local tentaram afastar o cachorro. Três homens se aproximaram, mas não conseguiram fazer o animal soltar o braço do idoso. A situação só foi controlada quando um barraqueiro usou um facão para assustar o pitbull.