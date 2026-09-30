Após conclusão de obras, linhas de ônibus voltam a circular no fim de linha de Pernambués

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Elaine Sanoli
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 20:12
Após a conclusão das obras, os ônibus voltam a circular no final de linha de Pernambués nesta quinta-feira (1º). Com isso, as linhas que tiveram os itinerários alterados durante a intervenção retomam a operação no ponto original.
As linhas 1133 – Terminal Acesso Norte x Pernambués, 1137 – Pernambués x Barra e 1163 – Pernambués x Estação BRT Hiper voltam a atender o terminal localizado na Rua Escritor Edison Carneiro. Durante a realização dos serviços, os itinerários sofreram mudanças temporárias para garantir o transporte dos passageiros da região.
Nesse período, as linhas que faziam base ou passavam pelo Largo da Ventosa passaram a operar a partir do Terminal Acesso Norte, com possibilidade de integração com a Estação Pernambués do metrô, o Terminal Shopping da Bahia e o sistema BRT.
A intervenção na Rua Escritor Edison Carneiro incluiu serviços de pavimentação, construção de calçadas e drenagem, além da requalificação do espaço utilizado como terminal de ônibus.
Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e funcionários da Integra acompanharão a retomada da operação nesta quinta-feira para orientar os passageiros e auxiliar na reorganização dos embarques e desembarques no local.