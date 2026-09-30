Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após conclusão de obras, linhas de ônibus voltam a circular no fim de linha de Pernambués

Linhas que tiveram itinerários alterados durante as obras retomam a operação no ponto original

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 20:12

Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular
Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular Crédito: Fotos: Divulgação / Secom PMS

Após a conclusão das obras, os ônibus voltam a circular no final de linha de Pernambués nesta quinta-feira (1º). Com isso, as linhas que tiveram os itinerários alterados durante a intervenção retomam a operação no ponto original.

As linhas 1133 – Terminal Acesso Norte x Pernambués, 1137 – Pernambués x Barra e 1163 – Pernambués x Estação BRT Hiper voltam a atender o terminal localizado na Rua Escritor Edison Carneiro. Durante a realização dos serviços, os itinerários sofreram mudanças temporárias para garantir o transporte dos passageiros da região.

Nesse período, as linhas que faziam base ou passavam pelo Largo da Ventosa passaram a operar a partir do Terminal Acesso Norte, com possibilidade de integração com a Estação Pernambués do metrô, o Terminal Shopping da Bahia e o sistema BRT.

A intervenção na Rua Escritor Edison Carneiro incluiu serviços de pavimentação, construção de calçadas e drenagem, além da requalificação do espaço utilizado como terminal de ônibus.

Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e funcionários da Integra acompanharão a retomada da operação nesta quinta-feira para orientar os passageiros e auxiliar na reorganização dos embarques e desembarques no local.

Mais recentes

Imagem - Nova linha de ônibus começa a operar em Salvador nesta quinta-feira (1°); confira percurso

Nova linha de ônibus começa a operar em Salvador nesta quinta-feira (1°); confira percurso
Imagem - Pais são presos por suspeita de estupro contra a filha de quatro anos na Bahia

Pais são presos por suspeita de estupro contra a filha de quatro anos na Bahia
Imagem - Dois irmãos são mortos a tiros durante ataque no sul da Bahia

Dois irmãos são mortos a tiros durante ataque no sul da Bahia