MOBILIDADE

Após conclusão de obras, linhas de ônibus voltam a circular no fim de linha de Pernambués

Linhas que tiveram itinerários alterados durante as obras retomam a operação no ponto original

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 20:12

Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular Crédito: Fotos: Divulgação / Secom PMS

Após a conclusão das obras, os ônibus voltam a circular no final de linha de Pernambués nesta quinta-feira (1º). Com isso, as linhas que tiveram os itinerários alterados durante a intervenção retomam a operação no ponto original.



As linhas 1133 – Terminal Acesso Norte x Pernambués, 1137 – Pernambués x Barra e 1163 – Pernambués x Estação BRT Hiper voltam a atender o terminal localizado na Rua Escritor Edison Carneiro. Durante a realização dos serviços, os itinerários sofreram mudanças temporárias para garantir o transporte dos passageiros da região.

Nesse período, as linhas que faziam base ou passavam pelo Largo da Ventosa passaram a operar a partir do Terminal Acesso Norte, com possibilidade de integração com a Estação Pernambués do metrô, o Terminal Shopping da Bahia e o sistema BRT.

A intervenção na Rua Escritor Edison Carneiro incluiu serviços de pavimentação, construção de calçadas e drenagem, além da requalificação do espaço utilizado como terminal de ônibus.