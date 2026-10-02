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Após enfrentar o câncer de mama, cientista baiana transforma experiência em pesquisa para ajudar outras mulheres

Patrícia Lordêlo estuda disfunções pélvicas provocadas pelo tratamento e lança autobiografia durante o Outubro Rosa

Thais Borges

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15:55

Patrícia Lordêlo estuda disfunções pélvicas provocadas pelo tratamento e lança autobiografia durante o Outubro Rosa Crédito: Divulgação

Alterações hormonais, ressecamento vaginal, dor durante as relações sexuais, redução da libido, sintomas urinários e outras disfunções relacionadas ao assoalho pélvico são alguns dos efeitos do tratamento do câncer de mama que podem afetar a qualidade de vida das mulheres.

Neste contexto, a cientista baiana Patrícia Lordêlo, fisioterapeuta pélvica, professora e pesquisadora especializada em Saúde da Mulher, vem ampliando as discussões sobre saúde pélvica de pacientes com câncer de mama. A partir da própria experiência com a doença, ela transformou a vivência pessoal em estímulo para aprofundar pesquisas e contribuir para a inclusão dessas questões no cuidado integral das pacientes.

Patrícia Lordêlo estuda disfunções pélvicas provocadas pelo tratamento e lança autobiografia durante o Outubro Rosa 1 de 4

A trajetória da pesquisadora também será contada em Inteira: Uma história real de corpo, intimidade, ciência, espiritualidade e reconstrução, livro que é uma autobiografia de Patrícia e que será lançado em Salvador durante o Outubro Rosa. A renda obtida com a publicação será destinada integralmente a novas pesquisas na área.

“Quando vivi o câncer de mama, passei a compreender também, na própria pele, questões que já faziam parte da minha trajetória profissional. Percebi o quanto a saúde pélvica e a sexualidade ainda são pouco discutidas durante e depois do tratamento. Transformar essa experiência em pesquisa e conhecimento é uma forma de ressignificar o que vivi e contribuir para que outras mulheres tenham acesso a um cuidado mais completo”, conta Patrícia.

Com prefácio assinado por Regina Casé, o livro será lançado no próximo dia 18, às 10h, no Gabinete Português de Leitura de Salvador. A obra será disponibilizada nas versões impressa e digital.

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Sintomas

Patrícia explica que, durante a quimioterapia e a hormonioterapia, alterações na mucosa vaginal podem provocar sintomas semelhantes aos da menopausa. Em alguns casos, o uso prolongado de bloqueadores hormonais pode causar atrofia vaginal e até estenose, caracterizada pelo estreitamento do canal vaginal, dificultando exames ginecológicos e afetando a vida sexual.

Desde 2019, a pesquisadora Patrícia Lordêlo e sua equipe estudam alternativas não hormonais para tratar essas disfunções. Entre as pesquisas está o uso do LED azul intravaginal, dispositivo idealizado e desenvolvido pelo grupo.

“Estudos já realizados com mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama apontaram melhora da lubrificação e do conforto vaginal. A próxima etapa da pesquisa deverá investigar o uso da tecnologia durante o próprio tratamento contra o câncer, inclusive com possibilidade de aplicação no domicílio”, diz.

Em 2022, o grupo de pesquisa liderado por ela recebeu, em Viena, o prêmio de melhor tratamento conservador no ICS Annual Meeting, congresso da Sociedade Internacional de Continência. O reconhecimento foi concedido pelo estudo sobre o uso de LED no tratamento da Síndrome Geniturinária da Menopausa em sobreviventes do câncer de mama.

Uma revisão científica publicada em 2026, que reuniu 36 estudos e 9.749 sobreviventes do câncer de mama, estimou em 70% a prevalência de disfunção sexual entre essas mulheres. Embora o dado não represente todas as disfunções pélvicas, o resultado evidencia a dimensão de uma questão que ainda recebe pouca atenção durante o tratamento e no período posterior à doença.