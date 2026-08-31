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Após fase piloto, vagão exclusivo para mulheres terá continuidade em Salvador

Anúncio foi feito nesta segunda-feira (31)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:58

Os candidatos devem se inscrever até o dia 11 de março pelo site do Metrô Bahia
Os candidatos devem se inscrever até o dia 11 de março pelo site do Metrô Bahia Crédito: Divulgação/Metrô Bahia

A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM) anunciou, nesta segunda-feira (31), a continuidade do Vagão Lilás, exclusivo para mulheres em Salvador. A iniciativa é voltada à prevenção da importunação sexual e à promoção da segurança das mulheres no transporte público.

O Vagão Lilás continuará de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 17h às 20h, horários de maior movimentação do sistema, segundo a CCR Metrô Bahia, que opera o modal.

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A ação integra uma atuação conjunta do Governo do Estado da Bahia, com articulação da Casa Civil e participação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), da Polícia Militar da Bahia, da Polícia Civil da Bahia e da CCR Metrô Bahia.

Projeto da estação Campo Grande do metrô

Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Divulgação/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Divulgação/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Divulgação/CTB
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Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB

A medida deverá ser respeitada inclusive durante a execução de esquemas especiais, durante a realização de eventos na cidade de Salvador, ainda que fora dos horários de pico. Segundo a lei, será proibido o ingresso e a permanência de homens no interior do referido carro, exceto em alguns casos.

Tags:

Salvador

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