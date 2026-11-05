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Após fechamento, pizzaria badalada anuncia data de reabertura em Salvador

Ziggy Pizza Pub funcionará na Rua Direita do Santo Antônio, nº 43

Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 16:09

A Ziggy Pizza Pub, que fica no Santo Antônio Além do Carmo, Crédito: Reprodução

Após anunciar o fechamento em agosto deste ano, a Ziggy Pizza Pub vai reabrir em um novo endereço no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. A reinauguração está marcada para a próxima quarta-feira (11).

Uma das pizzarias mais badaladas da capital baiana, a Ziggy funcionará na Rua Direita do Santo Antônio, nº 43. O novo espaço é quatro vezes maior que o anterior, que também ficava no bairro.

O anúncio do encerramento das atividades foi feito em julho, e a antiga unidade funcionou até agosto. Pouco mais de dois meses depois, a pizzaria retorna com mudanças na estrutura e no cardápio.

A Ziggy Pizza Pub, que fica no Santo Antônio Além do Carmo, anuncia fechamento em agosto 1 de 19

Em entrevista ao CORREIO, em julho, o proprietário da Ziggy, Gustavo Acioli, contou que o projeto começou há cerca de três anos, mas cresceu de maneira inesperada. Na ocasião, ele já havia antecipado os planos de reabrir em outro imóvel no Santo Antônio Além do Carmo, embora ainda não houvesse uma data definida.

"A Ziggy tem uma história linda ali naquele ponto. Começou de forma despretensiosa, com a ideia de ser um lugar legal, com música legal e pizza legal. Qualquer coisa além disso era delírio. Mas, desde o começo, a gente foi abraçado pelo público de forma surpreendente. Tudo foi pouco e nada dava conta. A gente estava sempre tomando cacetada na cabeça para atender a demanda", explicou.