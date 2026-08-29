CONFUSÃO

Após invadir a contramão e bater em motociclista em Salvador, mulher tentou tomar arma de PM e não foi presa

Caso aconteceu após carro ocupado por duas mulheres bater de frente com motociclista na Ladeira do Cabula

Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 19:00

Mulher tentou tomar arma de PM durante confusão Crédito: Reprodução

Uma mulher envolvida no acidente que deixou um motociclista de aplicativo ferido na Ladeira do Cabula, em Salvador, tentou tomar a arma de um policial militar durante a confusão que se formou no local. A situação aconteceu na madrugada deste sábado (29), após um Jeep Renegade ocupado por duas mulheres bater de frente com a motocicleta. Apesar da tentativa de retirar a arma do agente, a mulher não foi presa, o que provocou revolta entre populares que acompanhavam a ocorrência.

Segundo informações iniciais, o carro teria invadido a contramão e atingido a motocicleta que trafegava no sentido oposto. O motociclista estava com um passageiro e os dois foram arremessados após a colisão. O condutor ficou ferido e foi atendido após o acidente. Uma das ocupantes do Renegade é apontada como investigadora da Polícia Civil da Bahia. A outra, que tentou tirar a arma do PM, estaria acompanhando a policial.

Após a batida, populares se revoltaram com a situação e passaram a questionar a atuação das autoridades. Vídeos feitos no local mostram as duas mulheres exaltadas durante a confusão, enquanto policiais militares tentavam controlar a situação. Em meio ao tumulto, uma delas chegou a deixar o veículo e, quando foi impedida por um PM, colocou a mão no coldre do agente de segurança tentou tomar a arma que estava com o policial. A ação não se concretizou.

Acidente gerou confusão e revolta na Ladeira do Cabula 1 de 6

Mesmo diante do episódio, as duas mulheres foram conduzidas para a delegacia para os procedimentos relacionados à ocorrência, mas não houve prisão. Nas redes sociais, pessoas que estavam no local demonstraram indignação e questionaram por que a mulher não foi detida após a tentativa de retirar a arma do policial.

A Polícia Civil da Bahia informou que abriu uma apuração para esclarecer as circunstâncias do acidente e confirmou a adoção de medidas administrativas e correcionais diante da suspeita de que o veículo era conduzido por uma investigadora da corporação. A colisão também será investigada para determinar as circunstâncias que levaram o carro a trafegar pela contramão.

O caso aconteceu por volta de 1h30 e mobilizou equipes da Polícia Militar. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde do motociclista nem sobre a identidade das duas mulheres. As circunstâncias do acidente e os demais fatos registrados durante a ocorrência seguem sob apuração.