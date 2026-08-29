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Após invadir a contramão e bater em motociclista em Salvador, mulher tentou tomar arma de PM e não foi presa

Caso aconteceu após carro ocupado por duas mulheres bater de frente com motociclista na Ladeira do Cabula

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 19:00

Mulher tentou tomar arma de PM durante confusão
Mulher tentou tomar arma de PM durante confusão Crédito: Reprodução

Uma mulher envolvida no acidente que deixou um motociclista de aplicativo ferido na Ladeira do Cabula, em Salvador, tentou tomar a arma de um policial militar durante a confusão que se formou no local. A situação aconteceu na madrugada deste sábado (29), após um Jeep Renegade ocupado por duas mulheres bater de frente com a motocicleta. Apesar da tentativa de retirar a arma do agente, a mulher não foi presa, o que provocou revolta entre populares que acompanhavam a ocorrência.

Segundo informações iniciais, o carro teria invadido a contramão e atingido a motocicleta que trafegava no sentido oposto. O motociclista estava com um passageiro e os dois foram arremessados após a colisão. O condutor ficou ferido e foi atendido após o acidente. Uma das ocupantes do Renegade é apontada como investigadora da Polícia Civil da Bahia. A outra, que tentou tirar a arma do PM, estaria acompanhando a policial.

Após a batida, populares se revoltaram com a situação e passaram a questionar a atuação das autoridades. Vídeos feitos no local mostram as duas mulheres exaltadas durante a confusão, enquanto policiais militares tentavam controlar a situação. Em meio ao tumulto, uma delas chegou a deixar o veículo e, quando foi impedida por um PM, colocou a mão no coldre do agente de segurança tentou tomar a arma que estava com o policial. A ação não se concretizou.

Acidente gerou confusão e revolta na Ladeira do Cabula

Acidente gerou confusão e revolta na Ladeira do Cabula por Reprodução
Acidente gerou confusão e revolta na Ladeira do Cabula por Reprodução
Acidente gerou confusão e revolta na Ladeira do Cabula por Reprodução
Acidente gerou confusão e revolta na Ladeira do Cabula por Reprodução
Acidente gerou confusão e revolta na Ladeira do Cabula por Reprodução
Acidente gerou confusão e revolta na Ladeira do Cabula por Reprodução
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Acidente gerou confusão e revolta na Ladeira do Cabula por Reprodução

Mesmo diante do episódio, as duas mulheres foram conduzidas para a delegacia para os procedimentos relacionados à ocorrência, mas não houve prisão. Nas redes sociais, pessoas que estavam no local demonstraram indignação e questionaram por que a mulher não foi detida após a tentativa de retirar a arma do policial.

A Polícia Civil da Bahia informou que abriu uma apuração para esclarecer as circunstâncias do acidente e confirmou a adoção de medidas administrativas e correcionais diante da suspeita de que o veículo era conduzido por uma investigadora da corporação. A colisão também será investigada para determinar as circunstâncias que levaram o carro a trafegar pela contramão.

O caso aconteceu por volta de 1h30 e mobilizou equipes da Polícia Militar. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde do motociclista nem sobre a identidade das duas mulheres. As circunstâncias do acidente e os demais fatos registrados durante a ocorrência seguem sob apuração.

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Tags:

Salvador Acidente Policial Ladeira do Cabula

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