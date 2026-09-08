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Após nova vistoria, Convento Santa Clara do Desterro tem visitação liberada

Espaço havia sido interditado no ano passado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 19:10

Convento Santa Clara do Desterro
Convento Santa Clara do Desterro Crédito: Reprodução/ Redes sociais/ @convento_do_desterro

Nesta terça-feira (8), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) anunciou a liberação de parte do Convento Santa Clara do Desterro, no bairro de Nazaré, em Salvador. O espaço havia sido interditado no ano passado, após uma fiscalização identificar danos na edificação histórica de alto risco.

De acordo com a Codesal, as áreas afetadas do imóvel já passaram por obras ou estão com intervenções de recuperação em andamento. Por isso, as visitas do público às áreas que não estão em recuperação podem ocorrer normalmente.

A Codesal manteve apenas a interdição da capelinha interna, localizada no segundo andar, que está totalmente isolada do público e não oferece riscos aos visitantes.

A capelinha foi interditada pela Codesal após uma vistoria realizada em 2025 e aguarda a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão responsável pelo tombamento federal, para que possam ser iniciadas as intervenções necessárias à recuperação do espaço.

Segundo a Codesal, a medida tem caráter preventivo e será mantida até que sejam adotadas as providências necessárias para garantir a segurança e possibilitar a recuperação da área afetada.

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