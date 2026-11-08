RISCO?

Após polêmica sobre kit de emergência, Codesal faz comunicado e alerta para calor em Salvador

Órgão municipal esclareceu que recomendação da Defesa Civil Nacional não indica risco iminente na capital baiana

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 10:30

Calorão em Salvador Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Após a repercussão de uma publicação da Defesa Civil Nacional sobre a preparação de kits de emergência para situações de desastres, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou um comunicado para tranquilizar a população. Segundo o órgão municipal, não há risco iminente para a capital baiana nas próximas 72 horas.

A postagem nacional, que orientava os brasileiros a manter uma mochila com itens essenciais para enfrentar até 72 horas em situações de emergência, provocou reações nas redes sociais. Em resposta, a Codesal esclareceu que a recomendação tem caráter preventivo e permanente, não estando relacionada a uma ameaça específica ou a um alerta nacional vigente.

Apesar de descartar riscos iminentes, a Defesa Civil municipal chamou atenção para as altas temperaturas registradas em Salvador, que tem enfrentado dias de calor com marcas acima dos 30°C. O órgão recomenda que os moradores reforcem os cuidados para evitar problemas de saúde relacionados à exposição ao calor.

Entre as orientações estão manter-se hidratado, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes, utilizar protetor solar e permanecer, sempre que possível, em locais ventilados. A Codesal também recomenda atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis aos efeitos das altas temperaturas.

Em caso de emergência, a população deve se afastar de áreas de risco e procurar um local seguro. O atendimento da Codesal pode ser acionado gratuitamente pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia.

Os moradores também podem receber alertas preventivos por SMS. Para isso, basta enviar o CEP para o número 40199.