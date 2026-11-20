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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 19:38
Após as chuvas registradas ao longo da semana, Salvador terá um fim de semana marcado pelo calor e pelo predomínio de céu claro a parcialmente nublado. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a atuação de uma massa de ar quente e seco favorecerá as condições de tempo firme, embora não esteja descartada a possibilidade de chuvas fracas e isoladas.
Neste sábado (21), a previsão é de temperaturas entre 23°C e 34°C, com 30% de probabilidade de chuva e ventos moderados de até 28 km/h.
Já no domingo (22), os termômetros devem marcar entre 24°C e 34°C. A probabilidade de chuva permanece em 30%, enquanto os ventos poderão atingir 30 km/h, sendo classificados como fortes.
Outro ponto de atenção é o índice de radiação ultravioleta (UV), que deverá atingir níveis iguais ou superiores a 11 durante todo o fim de semana, considerados extremos. A recomendação é evitar a exposição prolongada ao sol, utilizar protetor solar e manter a hidratação.
Nesta sexta-feira (20), segundo o balanço divulgado pela Codesal às 10h13, a temperatura mínima registrada foi de 23,7°C, na estação Barro Duro – Fundac, enquanto a máxima chegou a 32,3°C, na estação Coutos – Escolab. A maior rajada de vento foi de 28,1 km/h, registrada na estação Praia do Flamengo – Parque das Dunas.