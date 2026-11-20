VAI DAR PRAIA?

Após semana de chuvas, veja a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Previsão aponta baixa probabilidade de chuva, ventos de até 30 km/h e índices extremos de radiação ultravioleta

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 19:38

Calor Crédito: Shutterstock

Após as chuvas registradas ao longo da semana, Salvador terá um fim de semana marcado pelo calor e pelo predomínio de céu claro a parcialmente nublado. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a atuação de uma massa de ar quente e seco favorecerá as condições de tempo firme, embora não esteja descartada a possibilidade de chuvas fracas e isoladas.

Neste sábado (21), a previsão é de temperaturas entre 23°C e 34°C, com 30% de probabilidade de chuva e ventos moderados de até 28 km/h.

Já no domingo (22), os termômetros devem marcar entre 24°C e 34°C. A probabilidade de chuva permanece em 30%, enquanto os ventos poderão atingir 30 km/h, sendo classificados como fortes.

Outro ponto de atenção é o índice de radiação ultravioleta (UV), que deverá atingir níveis iguais ou superiores a 11 durante todo o fim de semana, considerados extremos. A recomendação é evitar a exposição prolongada ao sol, utilizar protetor solar e manter a hidratação.