MOBILIDADE

Após teste no Carnaval, QR Code será usado para pagar passagem no BRT de Salvador

Nova modalidade começa a ser implementada em outubro e pode chegar aos ônibus comuns ainda este ano

Thais Borges

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:11

BRT Crédito: Semob

O novo pagamento por QR Code no transporte público de Salvador foi testado pela prefeitura no Carnaval deste ano. A novidade será implementada ainda em outubro no BRT e, como adiantou o secretário municipal da Mobilidade, Pablo Souza, ao CORREIO, pode chegar aos ônibus comuns ainda este ano.

"Sendo bem aceito, a gente vai levar para o sistema da Integra para os usuários terem mais uma opção. A gente deseja fazer isso ainda esse ano, a depender dos testes no BRT", disse, nesta terça-feira (6).

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A substituição gradual do pagamento em dinheiro por meios eletrônicos nos ônibus do transporte público de Salvador foi determinada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) de Salvador em uma portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM), na edição especial de sábado (3) a segunda-feira (5). O texto prevê que a retirada do dinheiro em espécie será feita de forma progressiva, com a definição das linhas que deixarão de aceitar o pagamento a bordo.

De acordo com a portaria, a mudança tem como objetivos aumentar a segurança de passageiros, motoristas e cobradores, reduzindo os riscos relacionados ao manuseio de dinheiro dentro dos ônibus, além de diminuir o tempo de embarque e melhorar a eficiência do sistema de transporte. A prefeitura também cita a ampliação das opções de pagamento digital e a necessidade de aumentar o controle e a transparência na arrecadação das tarifas.

Segundo o secretário Pablo Souza, a implementação vai começar pelo sistema BRT, que já não tem cobrador desde o início da operação. A novidade é que agora também será possível pagar por QR Code. "Hoje, temos, em torno de 97% dos pagamentos em meio eletrônico e a própria chegada do pix como meio de pagamento tem fortalecido a integração dos modais de transporte", explicou, em entrevista ao CORREIO.

"Mas o que motivou foi o fato de que fizemos a expansão da linha B6 de BRT pela Orla. Na característica de BRS (Bus Rapid Service), não precisa construir as estações e a pessoa paga ao motorista. O BRT não tem cobrador. A gente precisou normatizar, para que os usuários tivessem segurança jurídica e também para trabalhar apenas com a aceitação do pagamento eletrônico", acrescentou.

Enquanto o BRT transporta 95 mil usuários por dia, o sistema Integra transporta um milhão diariamente. Desse total, 3% são elegíveis. "Acho que é importante mencionar que é uma inovação que a gente está trazendo para a cidade e que vai trazer benefícios para os usuários, sobretudo os que moram ali perto. Nosso objetivo é ampliar o acesso: trazer mais gente para o sistema de transporte e garantir que sejam bem atendidos".

Portaria

Segundo a portaria, o pagamento eletrônico poderá ser feito por meio de créditos carregados nos cartões de transporte que integram o sistema Salvador Card. Entre as modalidades previstas estão o Bilhete Avulso, Bilhete Identificado, Vale Transporte Eletrônico, Vale Transporte Especial, destinado a gratuidades, e a Meia Passagem Estudantil.

Os créditos poderão ser adquiridos por diferentes canais, incluindo aplicativos para smartphones, QR Codes, sites, terminais de autoatendimento, postos físicos e estabelecimentos credenciados. A portaria também prevê a possibilidade de adoção de outras soluções digitais futuramente. A lista de pontos de venda e recarga estará disponível no site do Salvador Card.

Além dos cartões do sistema de ônibus, a tarifa também poderá ser paga com créditos dos cartões utilizados no sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, o cartão CCR, e no transporte público coletivo da Região Metropolitana de Salvador, o Metropasse. A portaria garante a interoperabilidade entre esses cartões e o Salvador Card.

A responsabilidade pela implantação e gestão logística do sistema de bilhetagem eletrônica é do Consórcio Salvador Transcard. A empresa também deverá garantir a disponibilidade de pontos de comercialização e recarga em todas as regiões administrativas da cidade, inclusive por meio de soluções digitais, podendo ampliar a rede com o credenciamento de novos parceiros.