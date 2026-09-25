GASTRONOMIA

Após três anos, famosa confeitaria encerra atividades no Sollar Cunha Guedes e anuncia nova fase

Ketin Cavalheiro encerra ciclo no espaço e promete retorno às origens; saiba os próximos passos

Thais Borges

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 12:39

Confeitaria A Gauchinha anuncia encerramento das atividades no Sollar Cunha Guedes Crédito: Reprodução

Depois de três anos no tradicional Sollar Cunha Guedes, a confeitaria e cafeteria A Gauchinha anunciou o fim das atividades no espaço. O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (25) aos clientes por meio das redes sociais da marca e, de acordo com a proprietária, Ketin Cavalheiro, a mudança simboliza uma nova fase para a marca.

No texto publicado nas redes sociais, a empresária afirmou que decidiu deixar a operação para voltar à cozinha e retomar o processo de criação de receitas. “Depois de três anos de uma história linda no Sollar Cunha Guedes, chegou o momento de encerrar esse capítulo da Gauchinha”, escreveu.

Confeitaria A Gauchinha anuncia encerramento das atividades no Sollar Cunha Guedes 1 de 9

Durante o período no Sollar Cunha Guedes, ela conta que viveu uma fase de crescimento profissional e pessoal. “Aqui eu cresci. Aprendi. Errei. Acertei. Me desafiei. Conheci pessoas incríveis e vivi momentos que levarei comigo para sempre”, afirmou.

Ela ainda divulgou um vídeo em que explica que a decisão também veio da percepção de que sentia falta de estar diretamente envolvida com a criação na cozinha.

“Quantos finais de semana tivemos a casa cheia? Quantas famílias recebemos ali? Quantos eventos lindos fizemos no Solar Cunha Guedes? Tenho muito orgulho”, disse, no vídeo. “Porém, chega uma determinada fase da vida que a gente precisa recalcular a rota e seguir o que o coração manda. E o meu coração mandou que voltasse às origens, que voltasse aos meus bolos, aos meus doces, a criar as receitas maravilhosas que eu sempre me propus a fazer”, acrescentou.

Ela enfatizou que a mudança não representa o fim de A Gauchinha. A marca segue com o café localizado no Alphaville, que continuará funcionando normalmente. Paralelamente, ela anunciou que quem ama os bolos e doces da confeitaria vai poder recebê-los em casa, porque a nova fase também terá mais foco no delivery.

“A Gauchinha não está acabando. Ela está começando um novo capítulo”, destacou.