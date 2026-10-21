Após vazamento que fez asfalto ceder sob ônibus, reparo na San Martin deve durar até a noite

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Carol Neves
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 12:59
O reparo da tubulação que se rompeu na Avenida San Martin, em Salvador, deve ser concluído no início da noite desta quarta-feira (21), segundo estimativa da Embasa. O serviço mantém o abastecimento de água interrompido na avenida e em ruas transversais, sem detalhamento do nome das vias atingidas.
A rede de distribuição foi fechada por volta das 5h, após o vazamento provocar uma erosão sob a pista. Técnicos da Embasa trabalham na recuperação da tubulação.
Asfalto cedeu em meio a vazamento de água na San Martin
O rompimento fez o asfalto ceder durante a passagem de um ônibus, no trecho de acesso ao Largo do Tanque. Segundo informações da TV Bahia, cerca de 40 passageiros estavam no coletivo e precisaram desembarcar em meio à água acumulada na via.
Durante o incidente, o ônibus também atingiu um carro de passeio. O coletivo foi retirado por volta das 8h30, conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). A ocorrência provocou congestionamento na região.