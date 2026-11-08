LOTERIA

Aposta de Salvador acerta a Lotofácil e ganha mais de R$ 800 mil; confira o resultado

Bolão registrado na capital baiana acertou as 15 dezenas do concurso 3824, sorteado neste domingo (8)

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 12:01

Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta feita em Salvador acertou as 15 dezenas da Lotofácil e vai receber R$ 800.258,40 no concurso 3824, sorteado neste domingo (8). O jogo foi feito na Lotérica Sete Portas, na capital baiana, por meio de um bolão com 18 cotas.

Além da aposta de Salvador, um jogo realizado em Taubaté, em São Paulo, também acertou os 15 números e receberá R$ 800.258,57.

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Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 e 25.

Na faixa de 14 acertos, 168 apostas ganharam R$ 1.997,57 cada. Outras 7.085 apostas acertaram 13 números e receberam R$ 35. Já 96.897 jogos fizeram 12 acertos, com prêmio de R$ 14, enquanto 571.711 apostas acertaram 11 dezenas e ganharam R$ 7.