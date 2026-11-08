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Aposta de Salvador acerta a Lotofácil e ganha mais de R$ 800 mil; confira o resultado

Bolão registrado na capital baiana acertou as 15 dezenas do concurso 3824, sorteado neste domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 12:01

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta feita em Salvador acertou as 15 dezenas da Lotofácil e vai receber R$ 800.258,40 no concurso 3824, sorteado neste domingo (8). O jogo foi feito na Lotérica Sete Portas, na capital baiana, por meio de um bolão com 18 cotas.

Além da aposta de Salvador, um jogo realizado em Taubaté, em São Paulo, também acertou os 15 números e receberá R$ 800.258,57.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 e 25.

Na faixa de 14 acertos, 168 apostas ganharam R$ 1.997,57 cada. Outras 7.085 apostas acertaram 13 números e receberam R$ 35. Já 96.897 jogos fizeram 12 acertos, com prêmio de R$ 14, enquanto 571.711 apostas acertaram 11 dezenas e ganharam R$ 7.

O próximo concurso será realizado na segunda-feira (9), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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