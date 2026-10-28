LOTERIA

Aposta de Salvador fatura R$ 432 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (27)

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:41

Lotofácil Crédito: Divulgação

Uma aposta de Salvador acertou as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3.815, sorteado na noite de terça-feira (27), e ganhou R$ 432.535,38. O jogo foi registrado na Lotérica Rosa da Sorte, no bairro de Paripe.

Além da aposta de Salvador, outros dois jogos acertaram todas as dezenas e também levaram o prêmio principal. As apostas vencedoras foram registradas em Brusque e Iporã do Oeste, em Santa Catarina.

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As dezenas sorteadas no concurso 3.815 foram: 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23 e 25.

Ao todo, três apostas acertaram os 15 números e receberam R$ 432.535,38 cada. Outras 200 apostas fizeram 14 acertos e ganharam R$ 1.943,41 cada.