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Aposta de Salvador fatura R$ 432 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:41

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Divulgação

Uma aposta de Salvador acertou as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3.815, sorteado na noite de terça-feira (27), e ganhou R$ 432.535,38. O jogo foi registrado na Lotérica Rosa da Sorte, no bairro de Paripe.

Além da aposta de Salvador, outros dois jogos acertaram todas as dezenas e também levaram o prêmio principal. As apostas vencedoras foram registradas em Brusque e Iporã do Oeste, em Santa Catarina.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

As dezenas sorteadas no concurso 3.815 foram: 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23 e 25.

Ao todo, três apostas acertaram os 15 números e receberam R$ 432.535,38 cada. Outras 200 apostas fizeram 14 acertos e ganharam R$ 1.943,41 cada.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quarta-feira (28), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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