LOTERIA

Aposta de Salvador ganha mais de R$ 116 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (27)

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:14

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta de Salvador acertou cinco números da Mega-Sena no concurso 3.076, sorteado na noite de terça-feira (27), e ganhou R$ 116.172,34. O jogo foi realizado por canais eletrônicos e possui duas cotas.

Outra aposta da capital baiana também acertou a quina e faturou R$ 58.086,17. O jogo foi registrado na Loteria Iguatemi. No Brasil, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Os números sorteados foram 06, 30, 32, 38, 49 e 57.

Além das duas apostas de Salvador, outras 66 acertaram cinco dezenas e receberam R$ 58.086,17 cada. Já 6.491 jogos fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 869,30.