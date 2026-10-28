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Aposta de Salvador ganha mais de R$ 116 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:14

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta de Salvador acertou cinco números da Mega-Sena no concurso 3.076, sorteado na noite de terça-feira (27), e ganhou R$ 116.172,34. O jogo foi realizado por canais eletrônicos e possui duas cotas. 

Outra aposta da capital baiana também acertou a quina e faturou R$ 58.086,17. O jogo foi registrado na Loteria Iguatemi. No Brasil, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Os números sorteados foram 06, 30, 32, 38, 49 e 57.

Além das duas apostas de Salvador, outras 66 acertaram cinco dezenas e receberam R$ 58.086,17 cada. Já 6.491 jogos fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 869,30.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, marcado para esta quarta-feira (28), é de R$ 320 milhões.

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