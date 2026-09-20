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Aposta de Salvador ganha mais de R$ 32 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na manhã deste domingo (20)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 12:33

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta realizada no bairro da Barra, em Salvador, acertou cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena na manhã deste domingo (20) e garantiu um prêmio de R$ 32.111,66.

O bilhete foi registrado na Relil Loteria Esportiva e ficou entre as 54 apostas que acertaram a quina no concurso 3060.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

As dezenas sorteadas foram 06, 15, 23, 36, 37 e 38. Ninguém acertou os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumulasse para o próximo concurso.

Além das 54 apostas que fizeram cinco acertos, 3.075 bilhetes acertaram quatro dezenas. Cada um deles receberá R$ 929,52.

Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo concurso, marcado para terça-feira (22), é de R$ 32 milhões.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. O jogador pode escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis.

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