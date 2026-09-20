LOTERIA

Aposta de Salvador ganha mais de R$ 32 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na manhã deste domingo (20)

Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 12:33

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta realizada no bairro da Barra, em Salvador, acertou cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena na manhã deste domingo (20) e garantiu um prêmio de R$ 32.111,66.

O bilhete foi registrado na Relil Loteria Esportiva e ficou entre as 54 apostas que acertaram a quina no concurso 3060.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

As dezenas sorteadas foram 06, 15, 23, 36, 37 e 38. Ninguém acertou os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumulasse para o próximo concurso.

Além das 54 apostas que fizeram cinco acertos, 3.075 bilhetes acertaram quatro dezenas. Cada um deles receberá R$ 929,52.

Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo concurso, marcado para terça-feira (22), é de R$ 32 milhões.