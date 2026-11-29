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Aposta de Salvador ganha mais de R$ 80 mil na Mega-Sena; prêmio principal acumula

Nenhum jogador acertou as seis dezenas, e estimativa para o próximo concurso é de R$ 88 milhões

Thais Borges

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 13:47

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou no último sorteio, realizado neste domingo (29), já que nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal está estimado em R$ 88 milhões para o próximo concurso, marcado para terça-feira (1º).

Os números sorteados foram: 03 – 29 – 30 – 39 – 44 – 51. Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 46 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 40.340,53 cada. Entre elas, está uma aposta registrada em Salvador, na Bahia, por meio de canal digital.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Na faixa de quatro acertos, 3.240 apostas foram premiadas, com R$ 818,19 para cada ganhador.