LOTERIA

Aposta de Salvador ganha R$ 76 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (24)

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:04

Mega-sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta de Salvador acertou cinco números da Mega-Sena, sorteada na noite de terça-feira (24), e vai levar para casa R$ 76.320,64. O prêmio saiu para um bolão com duas cotas, registrado por meio de canais eletrônicos.

Outras duas apostas da Bahia também acertaram a quina e vão receber R$ 38.160,32 cada. Os jogos foram realizados em Rio Real e Vitória da Conquista. A diferença nos valores dos prêmios se deve à quantidade de dezenas apostadas.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

A aposta de Salvador foi feita com sete números, enquanto os jogos de Rio Real e Vitória da Conquista foram apostas simples, com seis dezenas.

As dezenas sorteadas no concurso 3090 foram: 10, 14, 27, 28, 47 e 57.

Não houve ganhadores na faixa principal, de seis acertos. Ao todo, 41 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 38.160,32 cada. Outras 3.800 apostas fizeram a quadra e ganharam R$ 588,18.