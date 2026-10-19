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Aposta do Imbuí acerta quina e leva quase R$ 60 mil na Mega-Sena

Jogo feito na Loteria Luz da Sorte acertou cinco dezenas do concurso 3.071

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:56

Mega-Sena não teve acertador
Mega-Sena não teve acertador Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Apesar do prêmio principal ter acumulado, a Mega-Sena fez um sortudo no bairro do Imbuí, em Salvador. Isso porque um apostador garantiu R$ 58.806,72 ao acertar cinco dezenas no concurso 3.071, que foi sorteado neste domingo (18). O jogo foi feito na Loteria Luz da Sorte e era uma aposta simples, com apenas seis números marcados.

Os números sorteados foram 12, 22, 41, 45, 51 e 52. Na Bahia, três apostas acertaram cinco dezenas, mas o jogo realizado na capital baiana recebeu destaque pelo prêmio de R$ 58,8 mil.O maior valor ficou com um bolão realizado em Porto Seguro, que recebeu R$ 176.420,16. A aposta foi registrada na Casa Lotérica Porto Seguro e reúne 54 cotas, com três números apostados.

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Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões na Loto por Reprodução
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Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução

Em Itaberaba, uma aposta simples feita na Loteria Premiada garantiu os mesmos R$ 58.806,72 do apostador de Salvador ao acertar cinco dezenas. Para participar da Mega-Sena, os apostadores podem escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

Também é possível recorrer à Surpresinha, modalidade em que os números são escolhidos pelo sistema, ou à Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação em concursos consecutivos. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados nas casas lotéricas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.

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Loteria Mega-sena Prêmio

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