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Aposta simples de Salvador ganha mais de R$ 30 mil na Mega-Sena: confira resultado

Sorteio foi realizado na manhã de domingo (13)

Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:19

Mega-sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Duas apostas simples da Bahia acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na manhã de domingo (13), e faturaram R$ 31.872,72 cada. Os bilhetes premiados foram registrados em Salvador e Juazeiro.

As duas apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3057. Em ambos os casos, os jogos foram simples, com seis números marcados. A aposta de Salvador foi registrada na Estação da Sorte, enquanto o bilhete de Juazeiro foi feito por meio de canal eletrônico.

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As dezenas sorteadas no concurso 3057 foram: 02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

Ao todo, 86 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 31.872,72 cada. Outras 5.234 apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 863,24.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na terça-feira (15), com prêmio estimado em R$ 95 milhões.