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Aposta simples de Salvador ganha mais de R$ 30 mil na Mega-Sena: confira resultado

Sorteio foi realizado na manhã de domingo (13)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:19

lotéricas
Mega-sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Duas apostas simples da Bahia acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na manhã de domingo (13), e faturaram R$ 31.872,72 cada. Os bilhetes premiados foram registrados em Salvador e Juazeiro.

As duas apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3057. Em ambos os casos, os jogos foram simples, com seis números marcados. A aposta de Salvador foi registrada na Estação da Sorte, enquanto o bilhete de Juazeiro foi feito por meio de canal eletrônico.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

As dezenas sorteadas no concurso 3057 foram: 02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

Ao todo, 86 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 31.872,72 cada. Outras 5.234 apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 863,24.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na terça-feira (15), com prêmio estimado em R$ 95 milhões.

A arrecadação total do concurso 3057 foi de R$ 68.786.184,00.

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