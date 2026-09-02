LOTERIAS

Apostas de Salvador levam mais de R$ 240 mil na Mega-Sena

Bilhetes tiveram cinco acertos entre os seis números sorteados e faturaram prêmio na quina

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:45

Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

Dois apostadores de Salvador levaram prêmio no concurso nº 3052 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e levaram mais de R$ 240 mil na quina. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (1°).

Os bilhetes foram registrados nas lotéricas Estrela da Sorte, na Vila Laura, e Loteria Engenho Velho, em Canabrava. Os apostadores vão levar para casa R$ 80.825,85 e R$ 161.651,62, respectivamente.

As dezenas sorteadas foram: 16-30-40-47-48-60.

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Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.