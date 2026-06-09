VIDA MARINHA

Aqua Salvador: conheça o novo aquário temático aberto no Parque das Dunas

Espaço tem aquários temáticos, visitas guiadas e atividades voltadas à preservação dos ecossistemas marinhos

Esther Morais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 06:39

Aqua Salvador: conheça o novo aquário temático aberto no Parque das Dunas Crédito: Otávio Santos / Secom PMS

Salvador passou a contar com um novo espaço dedicado à educação ambiental e à conscientização sobre os ecossistemas marinhos. Inaugurado nesta segunda-feira (8), Dia Mundial dos Oceanos, o Aqua Salvador funciona no Parque das Dunas, na Praia do Flamengo, e reúne experiências imersivas voltadas para crianças, estudantes, famílias e visitantes interessados na biodiversidade costeira.

O equipamento oferece aquários marinhos temáticos, palestras educativas, oficinas, exposições, visitas guiadas e atividades sensoriais relacionadas aos oceanos, recifes de corais, manguezais, restingas e dunas. Um dos diferenciais do projeto é o uso predominante de luz natural nos ambientes destinados aos animais.

Salvador vai ganhar espaço com aquários marinhos 1 de 4

Criador e gestor do Parque das Dunas, Jorge Santana destacou que o Aqua Salvador amplia o trabalho de educação ambiental realizado pela instituição há mais de três décadas.

“O nosso trabalho, há 33 anos, é fazer educação ambiental e agregar projetos dentro do nosso plano de manejo. A ideia de criar e lançar hoje, no Dia Mundial dos Oceanos, o Aqua Salvador, é trazer um diferencial para esse trabalho”, afirmou.

Administrado pela Universidade Livre das Dunas (Unidunas), o Parque das Dunas possui cerca de 6 milhões de metros quadrados e é considerado o maior parque urbano de dunas, lagoas e restingas do Brasil. A área integra o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador e conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis).

De acordo com a gestora do Aqua Salvador, a aquicultora Ana Carolina Pires, a proposta é aproximar a população dos conhecimentos sobre os ambientes marinhos e costeiros. Segundo ela, a visita começa com uma palestra educativa e segue com um percurso guiado pelos aquários.

“Primeiramente, as pessoas passam por uma palestra para entendermos juntos o que são os corais e como os recifes de coral estão ligados aos manguezais e às dunas. Depois desse momento, elas vivenciam uma experiência imersiva”, explicou.

A inauguração contou ainda com atividades culturais e apresentações voltadas à conscientização ambiental. O secretário municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal, Ivan Euler, destacou o potencial do novo espaço para fortalecer ações de educação ambiental na capital baiana.

“Quando falamos da preservação dos oceanos, estamos falando da preservação da nossa própria existência. Esse é um dos grandes méritos dessa iniciativa”, declarou.

Embaixador do Aqua Salvador, o cantor Jorge Vercillo participou da cerimônia e ressaltou a importância de ampliar a atenção da sociedade para a preservação ambiental.

“Precisamos trazer o foco e a atenção da sociedade para este local e para a causa ambiental. Acho que isso é o mais importante”, afirmou.