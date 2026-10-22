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Arcebispo emérito de Salvador, Dom Murilo Krieger é internado após diagnóstico de endocardite

Religioso de 83 anos deverá permanecer internado por 21 dias para tratamento com antibióticos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 23:19

Aniversário de 75 anos de Dom Murilo Krieger e reabertura da Catedral Basílica, em 2018
Dom Murilo Krieger  Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

O arcebispo emérito de Salvador, Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, de 83 anos, está internado no Hospital São José, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, após ser diagnosticado com endocardite, uma inflamação do revestimento interno do coração. A informação foi divulgada pelo próprio religioso nesta quinta-feira (22).

Segundo Dom Murilo, o diagnóstico foi confirmado após a realização de um ecocardiograma transesofágico, cujo resultado foi divulgado nesta quinta. O arcebispo ficará sob acompanhamento da equipe de cardiologia do hospital e deverá passar por um tratamento com antibióticos durante 21 dias.

Em mensagem enviada a familiares e amigos, o religioso afirmou estar tranquilo e confiante na recuperação. “Como me sinto? Tranquilo, nas mãos de Deus! Afinal, importante é a Sua vontade”, escreveu.

Dom Murilo também agradeceu pela identificação da doença e pela estrutura hospitalar disponível para o tratamento. “Agradeço a Deus por terem descoberto o que tenho, e estar num ambiente adequado e privilegiado, para conseguir a cura”, declarou.

Ao final da mensagem, o arcebispo pediu orações pela recuperação. “Rezo por vocês. Rezem por mim!”, afirmou.

Em nota, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia manifestou solidariedade ao religioso e informou que está em oração por sua recuperação.

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