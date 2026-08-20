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Área da antiga UCSal na Federação vai virar condomínio do Minha Casa, Minha Vida

Projeto da Moura Dubeux foi anunciado nesta quinta-feira (20)

Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 17:49

Condomínio residencial será implantado na Federação Crédito: Divulgação

Parte da área onde funcionava a Universidade Católica do Salvador (UCSal), na Rua Cardeal da Silva, na Federação, será transformada em um condomínio residencial. A Moura Dubeux vai instalar no local o primeiro empreendimento da marca Ún1ca em Salvador. A informação foi confirmada durante um evento exclusivo da empresa, realizado nesta quinta-feira (20), na capital baiana.



O condomínio terá aproximadamente 10 mil m², quatro torres residenciais, ampla área de lazer e apartamentos de dois quartos. As unidades serão enquadradas no programa Minha Casa, Minha Vida, marcando a estreia da companhia em um segmento de grande demanda na capital baiana.

Empreendimento da marca Ún1ca em Salvador 1 de 2

A chegada da marca Ún1ca completa o portfólio da Moura Dubeux Nordeste (MDNE) em Salvador, que passa a atuar na cidade com suas três marcas — Moura Dubeux, Mood e Ún1ca — oferecendo produtos para diferentes perfis de consumidores.

“Celebramos com nossos parceiros corretores o excelente desempenho das vendas em Salvador no primeiro semestre, que chegaram a aproximadamente R$ 800 milhões. A capital baiana ficou em primeiro lugar entre os estados onde a MDNE atua. Agora, com as três marcas — Moura Dubeux, Mood e Ún1ca — presentes na cidade, estamos ainda mais animados com as perspectivas para o segundo semestre”, destaca Eduarda Dubeux, diretora Comercial, Marketing e CX da Moura Dubeux.