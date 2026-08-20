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Área da antiga UCSal na Federação vai virar condomínio do Minha Casa, Minha Vida

Projeto da Moura Dubeux foi anunciado nesta quinta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 17:49

Condomínio residencial será implantado na Federação
Condomínio residencial será implantado na Federação Crédito: Divulgação

Parte da área onde funcionava a Universidade Católica do Salvador (UCSal), na Rua Cardeal da Silva, na Federação, será transformada em um condomínio residencial. A Moura Dubeux vai instalar no local o primeiro empreendimento da marca Ún1ca em Salvador. A informação foi confirmada durante um evento exclusivo da empresa, realizado nesta quinta-feira (20), na capital baiana.

O condomínio terá aproximadamente 10 mil m², quatro torres residenciais, ampla área de lazer e apartamentos de dois quartos. As unidades serão enquadradas no programa Minha Casa, Minha Vida, marcando a estreia da companhia em um segmento de grande demanda na capital baiana.

Empreendimento da marca Ún1ca em Salvador

Condomínio residencial será construído na Federação por Divulgação
Condomínio residencial será implantado na Federação por Divulgação
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Condomínio residencial será construído na Federação por Divulgação

A chegada da marca Ún1ca completa o portfólio da Moura Dubeux Nordeste (MDNE) em Salvador, que passa a atuar na cidade com suas três marcas — Moura Dubeux, Mood e Ún1ca — oferecendo produtos para diferentes perfis de consumidores.

“Celebramos com nossos parceiros corretores o excelente desempenho das vendas em Salvador no primeiro semestre, que chegaram a aproximadamente R$ 800 milhões. A capital baiana ficou em primeiro lugar entre os estados onde a MDNE atua. Agora, com as três marcas — Moura Dubeux, Mood e Ún1ca — presentes na cidade, estamos ainda mais animados com as perspectivas para o segundo semestre”, destaca Eduarda Dubeux, diretora Comercial, Marketing e CX da Moura Dubeux.

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Com mais de 40 anos de atuação no segmento de edifícios de médio, alto padrão e luxo, o grupo Moura Dubeux, que integra o Novo Mercado da B3 (MDNE3) desde fevereiro de 2020, é líder em market share na Região Nordeste. Por meio das marcas Moura Dubeux, Mood e Ún1ca, o grupo também atua nos segmentos residencial, empresarial, de flats, hotéis e resorts.

Tags:

Salvador Federação

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