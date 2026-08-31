MUDANÇA

Área de banho no Porto da Barra será delimitada a partir desta terça-feira (1º)

Medida da Prefeitura de Salvador busca aumentar a segurança dos banhistas

Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:56

Área de banho no Porto da Barra será delimitada por boias a partir desta terça-feira (1º) Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inicia nesta terça-feira (1º) a instalação de boias para delimitar a área de banho na praia do Porto da Barra. A estrutura ficará a 90 metros da faixa de areia e terá como objetivo restringir a circulação de embarcações motorizadas no espaço destinado aos banhistas.

Os trabalhos começam às 7h, com a instalação de duas bases de concreto, chamadas de poitas, na faixa de areia. A previsão é de que essa etapa seja concluída até as 15h, podendo terminar antes conforme as condições da maré. Durante o serviço, haverá isolamento para a passagem da retroescavadeira, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Transalvador.

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A área de banho será delimitada em formato de “U”, com cinco poitas, sendo duas na areia e três no mar, conectadas por um cabo de aço com as boias. A previsão é que toda a instalação seja concluída na quarta-feira (2).

Segundo a Prefeitura, a medida busca reduzir o risco de acidentes provocados pela circulação de embarcações em alta velocidade próximo aos banhistas. O projeto poderá ser levado posteriormente para outras praias de Salvador.