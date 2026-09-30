VIDA ATIVA

Arena Aquática Salvador tem vagas abertas gratuitas para natação e hidroginástica

Lista será divulgada a partir das 12h desta quarta-feira (30); veja terá como participar

Thais Borges

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:41

Arena Aquática Salvador Crédito: Vitor Santos/ Sempre

Depois de sortear mais de mil pessoas para aulas gratuitas de natação e hidroginástica, a Arena Aquática Salvador, na Pituba, anunciou um novo sorteio para vagas remanescentes nas modalidades. O equipamento esportivo é administrado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

A lista das pessoas contempladas será divulgada a partir das 12h desta quarta-feira (30) nos sites da Arena Aquática Salvador e da Sempre.

De acordo com o órgão, não será necessário fazer uma nova inscrição. Para o preenchimento das vagas remanescentes, será utilizado o mesmo cadastro das pessoas que participaram da primeira chamada de 2026.

Os interessados devem acompanhar a divulgação da lista e, caso sejam contemplados, ficar atentos à documentação exigida e ao prazo para efetivação da matrícula.

As vagas são destinadas às modalidades de natação e hidroginástica oferecidas pela Arena Aquática Salvador.

Aulas

As atividades serão realizadas gratuitamente na piscina semiolímpica de 25 metros da Arena Aquática Salvador. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, de acordo com a faixa etária e a grade de horários disponível no site oficial da Arena Aquática Salvador.

O curso tem duração de 12 meses, período estimado para o desenvolvimento das habilidades básicas da modalidade. Ao final desse período, os alunos passarão por uma avaliação técnica.