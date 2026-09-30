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Arena Aquática Salvador tem vagas abertas gratuitas para natação e hidroginástica

Lista será divulgada a partir das 12h desta quarta-feira (30); veja terá como participar

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:41

Arena Aquática Salvador
Arena Aquática Salvador Crédito: Vitor Santos/ Sempre

Depois de sortear mais de mil pessoas para aulas gratuitas de natação e hidroginástica, a Arena Aquática Salvador, na Pituba, anunciou um novo sorteio para vagas remanescentes nas modalidades. O equipamento esportivo é administrado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

A lista das pessoas contempladas será divulgada a partir das 12h desta quarta-feira (30) nos sites da Arena Aquática Salvador e da Sempre.

De acordo com o órgão, não será necessário fazer uma nova inscrição. Para o preenchimento das vagas remanescentes, será utilizado o mesmo cadastro das pessoas que participaram da primeira chamada de 2026.

Os interessados devem acompanhar a divulgação da lista e, caso sejam contemplados, ficar atentos à documentação exigida e ao prazo para efetivação da matrícula.

As vagas são destinadas às modalidades de natação e hidroginástica oferecidas pela Arena Aquática Salvador.

Aulas

As atividades serão realizadas gratuitamente na piscina semiolímpica de 25 metros da Arena Aquática Salvador. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, de acordo com a faixa etária e a grade de horários disponível no site oficial da Arena Aquática Salvador.

O curso tem duração de 12 meses, período estimado para o desenvolvimento das habilidades básicas da modalidade. Ao final desse período, os alunos passarão por uma avaliação técnica.

Aqueles que forem aprovados pela equipe de professores poderão continuar nas atividades por, no máximo, mais 12 meses, desde que a permanência não comprometa a oferta de vagas do processo seletivo seguinte.

Tags:

Natação

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