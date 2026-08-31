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Arena Fonte Nova ganha novo camarote com cozinha completa, adega e estacionamento

Espaço tem capacidade para até 60 pessoas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:10

Arena Fonte Nova ganha novo camarote com cozinha completa, adega e estacionamento Crédito: Divulgação 

A Arena Fonte Nova, em Salvador, ganhou uma nova opção para quem busca conforto e exclusividade durante jogos e eventos. O Camarote Select, localizado no Setor Sul, tem 212 m², vista para o campo e capacidade para até 60 pessoas.

Considerado o maior camarote do estádio, o espaço conta com 10 vagas de estacionamento, banheiros privativos e cozinha completa. A estrutura inclui adega para 30 garrafas, máquina de gelo, geladeira, freezer, frigobar, cooktop, micro-ondas e forno elétrico.

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
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Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
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Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO

O ambiente também dispõe de TVs de 75 polegadas, mesas, cadeiras, sofás e sistema de áudio e vídeo. A contratação está disponível para empresas e pessoas físicas, tanto por temporada quanto para jogos e eventos específicos.

No formato anual, empresas podem utilizar o camarote também como escritório corporativo e ter acesso a eventos de entretenimento. O pacote inclui ainda exposição nos novos espaços de mídia da Arena, como telão e painéis de LED, além da possibilidade de personalização do ambiente com a identidade da marca.

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