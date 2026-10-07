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Thais Borges
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 13:52
Arrematado por R$ 6,7 milhões, o antigo prédio da Embasa vai ser um novo hotel de luxo no Centro de Salvador. O imóvel fica na Avenida Sete de Setembro, nas proximidades da Ladeira de São Bento, e deve receber um empreendimento do grupo Brasília Empreendimentos, responsável pelo B Hotel, em Brasília. A informação foi divulgada pelo Alô Alô Bahia, nesta quarta-feira (7).
No momento, o grupo está na fase de avaliação técnica para definir os próximos passos para a implantação. Em Brasília, o grupo está à frente do B Hotel, que fica no Eixo Monumental. Uma vez inaugurado, o novo hotel deve se unir a outros empreendimentos da hotelaria de luxo instalados no Centro Histórico, a exemplo do Fera Palace Hotel e do Fasano.
Arrematado por R$ 6,7 milhões, antigo prédio da Embasa vai virar hotel de luxo em Salvador
O leilão aconteceu no dia 28 de maio deste ano e, segundo o anúncio da leiloeira, o imóvel fica em um terreno com área total de 319,28 m² e 1.960 m² de área construída. O prédio conta com cinco andares, subsolo, térreo e cobertura.
Houve apenas um lance no leilão, que foi pago à vista. Além dos R$ 6,7 milhões, o arrematador pagou também a comissão da leiloeira, que foi de R$335 mil.