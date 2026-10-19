PREVENÇÃO

As praias da Barra estão com faixa de areia menor? Satélites vão monitorar trecho da orla de Salvador

Projeto da Defesa Civil de Salvador prevê medições mensais para ajudar a planejar ações de proteção; escolha dos locais levou em conta estudo preliminar que apontou alterações na linha de costa ao longo das últimas décadas

Mariana Rios

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:57

Bóias no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

Quatro praias da Barra, em Salvador, vão passar por um monitoramento periódico para identificar mudanças na faixa de areia e acompanhar possíveis avanços da erosão costeira. O projeto-piloto, iniciado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), combina imagens de satélite e levantamentos topográficos de alta precisão. A proposta é reunir dados que ajudem a identificar trechos mais vulneráveis e orientar futuras medidas de proteção da orla.

A escolha das praias levou em conta um estudo preliminar que apontou alterações na linha de costa ao longo das últimas décadas. As características naturais dos trechos e a importância da região para o turismo e o uso público também foram consideradas.

As visitas de campo estão previstas para o segundo semestre de 2026 e ao longo de 2027. A prefeitura já adquiriu os equipamentos necessários para realizar as medições.

Medições vão acompanhar mudanças ao longo do ano

O monitoramento utilizará a tecnologia GNSS RTK, sistema de posicionamento por satélite que permite determinar coordenadas com precisão centimétrica a partir de correções em tempo real. Com o equipamento, será possível mapear o relevo das praias e comparar os resultados de diferentes períodos.

A previsão é que as medições sejam realizadas mensalmente, com levantamentos extras após eventos climáticos extremos, como ressacas. A comparação dos dados permitirá observar alterações no volume e na distribuição da areia, além de identificar sinais de erosão.

Segundo Gabriel Pugliese, oceanógrafo e coordenador do Centro de Monitoramento e Alerta da Codesal (Cemadec), as praias mudam continuamente devido à ação das ondas, das correntes marítimas e do transporte de sedimentos. Por isso, medições repetidas são necessárias para compreender o comportamento de cada trecho.

Os dados serão organizados em sistemas de informação geográfica, como o QGIS, e analisados em conjunto com imagens de satélite e técnicas de reconstrução batimétrica, utilizadas para estudar a configuração do fundo marinho.

Resultados dependem de pelo menos um ano de acompanhamento

As primeiras informações poderão ser obtidas após as medições iniciais, mas a formação de uma série histórica consistente exige pelo menos um ano de monitoramento. O período permite comparar as variações sazonais e observar como as praias se comportam em diferentes épocas.

Os dados ainda estão em fase de coleta e análise. Não há data definida para a divulgação dos resultados.

A expectativa é que as informações ajudem a orientar o planejamento urbano e ambiental, além de subsidiar medidas preventivas para proteger a infraestrutura costeira. A ampliação do monitoramento para outras praias de Salvador poderá ocorrer conforme os resultados do projeto-piloto e o planejamento das próximas etapas.

Nesta fase, a execução está sob responsabilidade da Codesal. O órgão também mantém contato com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) para avaliar possíveis parcerias.

Projeto não prevê obras nas praias nesta etapa

O monitoramento também considera desafios relacionados às mudanças climáticas, como a elevação do nível do mar e possíveis alterações nas ondas e na frequência de eventos extremos. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre a evolução da linha de costa e identificar áreas que possam exigir maior atenção.

O projeto, porém, não prevê intervenções físicas nas praias neste momento. Uma das alternativas que podem ser avaliadas futuramente, a depender dos estudos, é a alimentação artificial de praias, que consiste na reposição de areia em trechos afetados pela erosão.

A adoção desse tipo de medida exige análises sobre a dinâmica dos sedimentos, a compatibilidade da areia utilizada e os possíveis impactos ambientais, inclusive nas praias vizinhas.

Para Adriano Silveira, diretor-geral da Codesal, o acompanhamento poderá fornecer informações para definir prioridades e planejar ações de proteção da orla.