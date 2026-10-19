As praias da Barra estão com faixa de areia menor? Satélites vão monitorar trecho da orla de Salvador

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Mariana Rios
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:57
Quatro praias da Barra, em Salvador, vão passar por um monitoramento periódico para identificar mudanças na faixa de areia e acompanhar possíveis avanços da erosão costeira. O projeto-piloto, iniciado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), combina imagens de satélite e levantamentos topográficos de alta precisão. A proposta é reunir dados que ajudem a identificar trechos mais vulneráveis e orientar futuras medidas de proteção da orla.
A escolha das praias levou em conta um estudo preliminar que apontou alterações na linha de costa ao longo das últimas décadas. As características naturais dos trechos e a importância da região para o turismo e o uso público também foram consideradas.
As visitas de campo estão previstas para o segundo semestre de 2026 e ao longo de 2027. A prefeitura já adquiriu os equipamentos necessários para realizar as medições.
O monitoramento utilizará a tecnologia GNSS RTK, sistema de posicionamento por satélite que permite determinar coordenadas com precisão centimétrica a partir de correções em tempo real. Com o equipamento, será possível mapear o relevo das praias e comparar os resultados de diferentes períodos.
A previsão é que as medições sejam realizadas mensalmente, com levantamentos extras após eventos climáticos extremos, como ressacas. A comparação dos dados permitirá observar alterações no volume e na distribuição da areia, além de identificar sinais de erosão.
Segundo Gabriel Pugliese, oceanógrafo e coordenador do Centro de Monitoramento e Alerta da Codesal (Cemadec), as praias mudam continuamente devido à ação das ondas, das correntes marítimas e do transporte de sedimentos. Por isso, medições repetidas são necessárias para compreender o comportamento de cada trecho.
Os dados serão organizados em sistemas de informação geográfica, como o QGIS, e analisados em conjunto com imagens de satélite e técnicas de reconstrução batimétrica, utilizadas para estudar a configuração do fundo marinho.
As primeiras informações poderão ser obtidas após as medições iniciais, mas a formação de uma série histórica consistente exige pelo menos um ano de monitoramento. O período permite comparar as variações sazonais e observar como as praias se comportam em diferentes épocas.
Os dados ainda estão em fase de coleta e análise. Não há data definida para a divulgação dos resultados.
A expectativa é que as informações ajudem a orientar o planejamento urbano e ambiental, além de subsidiar medidas preventivas para proteger a infraestrutura costeira. A ampliação do monitoramento para outras praias de Salvador poderá ocorrer conforme os resultados do projeto-piloto e o planejamento das próximas etapas.
Nesta fase, a execução está sob responsabilidade da Codesal. O órgão também mantém contato com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) para avaliar possíveis parcerias.
O monitoramento também considera desafios relacionados às mudanças climáticas, como a elevação do nível do mar e possíveis alterações nas ondas e na frequência de eventos extremos. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre a evolução da linha de costa e identificar áreas que possam exigir maior atenção.
O projeto, porém, não prevê intervenções físicas nas praias neste momento. Uma das alternativas que podem ser avaliadas futuramente, a depender dos estudos, é a alimentação artificial de praias, que consiste na reposição de areia em trechos afetados pela erosão.
A adoção desse tipo de medida exige análises sobre a dinâmica dos sedimentos, a compatibilidade da areia utilizada e os possíveis impactos ambientais, inclusive nas praias vizinhas.
Para Adriano Silveira, diretor-geral da Codesal, o acompanhamento poderá fornecer informações para definir prioridades e planejar ações de proteção da orla.
A Codesal também recomenda que a população evite descartar resíduos nas praias, respeite a vegetação de restinga e as áreas naturais costeiras e comunique às autoridades casos de erosão acentuada ou danos em estruturas próximas ao mar.