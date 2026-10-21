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Asfalto cede em meio a vazamento de água e ônibus fica preso em cratera na San Martin

Embasa interrompeu o fornecimento de água para realizar reparo e veículo aguarda guincho

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:23

Ônibus ficou preso em cratera
Ônibus ficou preso em cratera Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um ônibus do transporte coletivo ficou preso em um buraco após o asfalto ceder na Avenida San Martin, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (21). Um vazamento de água provocado pelo rompimento de uma tubulação causou erosão sob a pista.

Segundo informações da TV Bahia, cerca de 40 passageiros estavam no coletivo. O motorista não conseguiu perceber o buraco a tempo e, ao passar pelo trecho, o ônibus sofreu um forte tranco e bateu em um carro de passeio.

Ao tentar retirar o veículo, o condutor percebeu que o asfalto afundava ainda mais. Os passageiros precisaram desembarcar em meio à água acumulada na via. O ônibus aguardava a chegada de um caminhão munck para ser removido.

Asfalto cedeu em meio a vazamento de água na San Martin

Ônibus ficou preso após o asfalto ceder na Avenida San Martin, em Salvador, nesta quarta-feira (21) por Reprodução/TV Bahia
Tentativa de retirar o ônibus fez o pavimento afundar ainda mais por Reprodução/TV Bahia
Carro de passeio foi atingido e também estava no local por Reprodução/TV Bahia
Veículos aguardavam remoção por Reprodução/TV Bahia
Vazamento de água provocou erosão sob a pista e abriu um buraco na via por Reprodução/TV Bahia
Embasa informou que fechou a rede de distribuição de água para permitir o reparo da tubulação por Reprodução/TV Bahia
Ônibus ficou preso em cratera por Reprodução/TV Bahia
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Ônibus ficou preso após o asfalto ceder na Avenida San Martin, em Salvador, nesta quarta-feira (21) por Reprodução/TV Bahia

O coletivo seguia em direção à Baixa do Bonfim, no trecho da avenida que dá acesso ao Largo do Tanque. "O buraco é muito extenso, a gente tentou mas não conseguiu", disse o motorista, Valter, à TV Bahia. 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que fechou a rede de distribuição por volta das 5h e enviou uma equipe ao local. Segundo a empresa, o reparo da tubulação será iniciado após o escoamento da água. O trânsito na região está congestionado por conta da situação. 

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