Asfalto cede em meio a vazamento de água e ônibus fica preso em cratera na San Martin

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Carol Neves
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:23
Um ônibus do transporte coletivo ficou preso em um buraco após o asfalto ceder na Avenida San Martin, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (21). Um vazamento de água provocado pelo rompimento de uma tubulação causou erosão sob a pista.
Segundo informações da TV Bahia, cerca de 40 passageiros estavam no coletivo. O motorista não conseguiu perceber o buraco a tempo e, ao passar pelo trecho, o ônibus sofreu um forte tranco e bateu em um carro de passeio.
Ao tentar retirar o veículo, o condutor percebeu que o asfalto afundava ainda mais. Os passageiros precisaram desembarcar em meio à água acumulada na via. O ônibus aguardava a chegada de um caminhão munck para ser removido.
Asfalto cedeu em meio a vazamento de água na San Martin
O coletivo seguia em direção à Baixa do Bonfim, no trecho da avenida que dá acesso ao Largo do Tanque. "O buraco é muito extenso, a gente tentou mas não conseguiu", disse o motorista, Valter, à TV Bahia.
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que fechou a rede de distribuição por volta das 5h e enviou uma equipe ao local. Segundo a empresa, o reparo da tubulação será iniciado após o escoamento da água. O trânsito na região está congestionado por conta da situação.